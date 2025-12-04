10 نصائح لتحسين حالتك المزاجية.. لا تتردد في فعلها

10 نصائح لتحسين حالتك المزاجية.. لا تتردد في فعلها

10 نصائح لتحسين حالتك المزاجية.. لا تتردد في فعلها

مع ضغوط الحياة اليومية قد يشعر الكثيرون منا بتقلب حالته المزاجية وببعض المشاعر السلبية، لذا هناك العديد من النصائح التي يجب عليك اتباعها من أجل تحسين حالتك المزاجية، وحتى لا تؤثر بشكل سلبي على روتينك اليومي وذلك وفقًا لـ«veryewellmind».

10 نصائح لتحسين حالتك المزاجية

  • أرسل رسالة نصية إلى صديق قديم لاسترجاع ذكرياتكما سويًا.

  • تذكر موقفا سعيدا وابتسم عليه فذلك من شأنه تحسين حالتك المزاجية.

  • مشاهدة فيلم أو حلقة مفضلة من أحد برامجك التليفزيونية المفضلة.

  • الثناء على فربما يُبادلك نفس الشعور وإكسابك الشعور بالسعادة.

  • التنفس بعمق للشعور بالراحة والاسترخاء.

  • فتح يوتيوب ومشاهدة بعض الفيديوهات الممتعة.

  • استمع إلى قائمة تشغيل موسيقية مبهجة تجلب لك السعادة.

  • دوّن العديد من الأشياء التي تحبها في ذاتك، فذلك يشعرك بالسعادة.

  • اتصل أو قم بإجراء محادثة فيديو مع أحد أحبائك للمساعدة في تقوية علاقاتك والحصول على بعض الدعم العاطفي.

  • رتِّب فرصة للقاء صديقك في الخارج فذلك يشعرك بالسعادة.

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