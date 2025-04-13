سحر تربية الحيوانات الأليفة.. سعادة تعادل الزواج وزيادة الراتب

في مفاجأة تسلط الضوء على عمق العلاقة بين الإنسان والحيوان، كشفت دراسة حديثة عن تأثير مذهل لاقتناء الحيوانات الأليفة على الصحة النفسية، مشيرة إلى أن السعادة التي تمنحها هذه الكائنات لأصحابها قد تعادل بل وتضاهي الشعور الإيجابي الناتج عن الزواج أو الحصول على زيادة مالية ضخمة في العمل.

دراسة تكشف سبب غير متوقع للسعادة

وبحسب ما أوردته الدراسة، فإن امتلاك حيوان أليف يمكن أن يرفع من مستوى السعادة الشخصية لدى الفرد بدرجة مماثلة لتلك التي يشعر بها الإنسان عند تلقيه زيادة سنوية تصل إلى 70 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل نحو 91 ألف دولار أمريكي، هذا الرقم اللافت لا يعكس فقط قيمة مادية، بل يشير إلى حجم التأثير النفسي العميق الذي تتركه الحيوانات في حياة أصحابها.

وتؤكد نتائج الدراسة أن وجود حيوان أليف في المنزل لا يقتصر على الصحبة، بل يساهم بشكل مباشر في خفض مستويات التوتر، تقليل مشاعر الوحدة، وتعزيز الإحساس بالمسؤولية والانتماء، بحسب شبكة «rt».

وتشير الأبحاث إلى أن الروابط العاطفية مع الحيوانات الأليفة قد تعمل بمثابة «عازل نفسي» ضد ضغوط الحياة اليومية.

المقارنة التي أجرتها الدراسة بين الزواج والحيوانات الأليفة قد تبدو طريفة، لكنها مدعومة بأرقام حقيقية، فالأشخاص الذين يمتلكون حيوانات أليفة أفادوا بمعدلات رضا عن الحياة توازي تلك المسجلة لدى المتزوجين حديثًا، ما يعزز الفرضية بأن الروابط الاجتماعية لا تنحصر فقط في البشر.

هل المال يصنع السعادة؟

الزيادة الكبيرة في الدخل قد ترفع من شعور الفرد بالرضا، لذا فإن حيوانًا أليفًا يمكنه تحقيق الأثر ذاته، ولكن دون عبء ضريبي، إذ تعيد هذه الدراسة الجدل القديم حول العلاقة بين المال والسعادة إلى الواجهة، وتضع في المقابل خيارًا غير مادي له نفس القوة في التأثير على جودة الحياة.

وقد لا تكون الدراسة دعوة مباشرة لتربية الحيوانات، لكنها بالتأكيد تفتح الأعين على فوائد غير متوقعة قد تغير النظرة تجاه الكائنات التي يمكن أن تشارك البشر ض.