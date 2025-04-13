فايننشال تايمز: الذهب يحقق أفضل أسبوع له في 5 سنوات

حقق الذهب أفضل أسبوع له في خمس سنوات، بحسب صحيفة «فايننشال تايمز»، فقد ارتفع لمستويات قياسية مع اندفاع المستثمرين له باعتباره ملاذ آمن، وأحد الملاذات القليلة المتبقية في الأسواق العالمية بعد فرض دونالد ترامب رسوما جمركية، لترتفع أسعار السبائك بأكثر من 6.5% مع إغلاق يوم الجمعة، ووصلت لمستوى مرتفع جديد عند 3237 دولارًا للأوقية، هو أكبر مكسب أسبوعي منذ ما قبل جائحة كورونا مارس 2020.

جاء الارتفاع في الوقت الذي تسبب فيه الذعر في السوق الناجم عن الحرب التجارية التي شنها الرئيس الأميركي، في دفع المستثمرين إلى الابتعاد عن سندات الخزانة الأميركية، التي تعد ملاذًا آمنًا في الأوقات العادية، مع انخفاض الأسهم وتراجع الدولار إلى أدنى مستوياته في ثلاث سنوات مقابل اليورو.

وسجل سعر الجنيه الذهب السبت 12-4-2025 في محال الذهب، استقرارًا نسبيًا، لتبلغ قيمته في السوق مبلغ الـ 37 ألفًا و320 جنيهًا للشراء، وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 4635 جنيهًا للبيع، دون احتساب سعري المصنعية أو الضريبة، وتتراوح مصنعية الجنيه الذهب البلدي ما بين 250 و300 جنيه، وبالنسبة لجنيه الذهب للشركات بين 400 و432 جنيهًا.

ويعد سعر الجنيه الذهب أحد أهم أدوات الاستثمار في مصر، متصدرا مبيعات الذهب بجانب السبائك الذهبية، ويتحدد سعره وفقا لمتغيرات سعر الذهب عيار 21، وتتأثر أسعار الذهب في مصر بعدة عوامل، منها سعر الأونصة عالميًا، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، وعرض وطلب السوق المحلي، على سبيل المثال، 3 يناير 2025، ارتفع سعر الجنيه الذهب مسجلا 30.120 جنيهًا بعد تحرك عيار 21، ما انعكس على أداء سعر الجنيه الذهب.

توقعات أسعار الذهب بعد قرار ترامب

يجب ملاحظة أن أسعار الذهب تتغير بشكل مستمر، ينصح في التحقق من الأسعار الحالية من مصادر موثوقة، قبل إجراء عمليات الشراء أو البيع، تتفاوت مصنعية الجنيه الذهب في مصر بين الجنيه الذهب البلدي والجنيه الذهب الخاص بالشركات، ومؤخرا شهدت الأسواق زيادة في العرض والطلب على الذهب باعتباره استثمار والملاذ الآمن، وتوقعات باستمرار هذا الاتجاه في ظل استمرار التوترات التجارية. ​

الذهب يواصل الصدارة كملاذ آمن

أوائل فبراير 2025، أعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألومنيوم من كندا والمكسيك، و124% على السلع الصينية، ما عزز.مخاوف اندلاع حربا تجارية عالمية، أدى لارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، تقلبات في الأسواق المالية، لتشهد أسهم العديد من الشركات انخفاضًا، مع ارتفاع أسعار الذهب كملاذ آمن للاستثمار.