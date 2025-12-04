سعر الجنيه الذهب الآن في سوق الصاغة والمحال خلال التعاملات المسائية

حالة من الاستقرار سجلها سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 12-4-2025 في محال الذهب، لتسجل قيمته في السوق مبلغ 37 ألفًا و480 جنيهًا، فيما حقق مكاسب بنحو 2960 جنيهًا في شهر مارس الماضي، وفق بيانات شعبة الذهب ومؤسسة جولد بيليون.

سعر الجنيه الذهب في مصر

في 29 من شهر فبراير الماضي، تداول سعر الجنيه الذهب عند مستوى 32 ألفًا و480 جنيهًا، ليرتفع عن سعره في شهر يناير بنحو 9.2%، محققًا مكاسب قدرت بـ 3960 جنيه.

وكان جنيه الذهب يتداول في آخر يوم بشهر فبراير الماضي، حيث سجل مستوى سعري 32 ألفًا و480 جنيهًا، مرتفعًا بنحو 9.2% بالمقارنة مع سعر اليوم البالغ 35 ألفًا و440 جنيهات، محققًا مكاسب قدرت بـ 3960 جنيها.

أسعار الذهب اليوم في مصر

هذا وقد بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الآن في مصر 5 آلاف و354 جنيها للشراء، و5 آلاف و320 جنيهًا للبيع، وفقا لبيانات شعبة الذهب ومؤسسة جولد بيليون.

سعر الذهب عيار 21 في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 21، الآن في الصاغة نحو 4 آلاف و908 جنيهات للشراء، و4 آلاف و877 جنيه للبيع، دون مصنعية أو ضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 22

تحدد سعر جرام الذهب عيار 22 عند مستوى 4908 جنيهًا للجرام، بدون احتساب المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

قُدر سعر جرام الذهب عيار 21 عند مستوى 4685 جنيهًا للجرام، بدون احتساب المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

ناهز سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4016 جنيهًا للجرام، بدون احتساب المصنعية.