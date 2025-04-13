وزير الري يوجه بتنفيذ برنامج الصيانة الدورية لمحطات رفع المياه بكل دقة

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، حرص الوزارة على صيانة وإحلال محطات رفع المياه بمختلف المحافظات، من خلال الاعتماد على دراسات فنية دقيقة وبخطة زمنية محددة، بما يضمن قدرة المحطات على رفع كميات المياه المطلوبة لأعمال الري والصرف، وغيرها من الاستخدامات والتعامل مع حالات الازدحام المائية الطوارئ.

الحفاظ على المناسيب بالمصارف الزراعية

وأشار خلال اجتماع له، إلى استمرار التنسيق بين أجهزة مصلحة الميكانيكا والكهرباء ومصلحة الري وهيئة الصرف لضمان رفع التصرفات المائية المطلوبة بالترع، والحفاظ على المناسيب بالمصارف الزراعية بالدرجات الآمنة، والتنسيق مع الإدارة المركزية لشئون المياه لضبط مناسيب المياه أمام وخلف محطات الرفع، وكذلك التنسيق مع أجهزة وزارة الكهرباء لضمان استقرار التغذية الكهربائية للمحطات وضمان التشغيل الآمن لها من خلال تأهيل خطوط التغذية الكهربائية وإنشاء خطوط احتياطية لمحطات الرفع.



ووجه وزير الري باستمرار المجهودات المبذولة من أجهزة مصلحة الميكانيكا والكهرباء في تنفيذ برنامج الصيانة الدورية للمحطات بكل دقة وتوفير الموارد اللازمة لذلك، لضمان أداء المحطات لدورها الحيوي في منظومة الري والصرف.



واستعرض الدكتور سويلم خلال الاجتماع أعمال الصيانة والتأهيل والعمرات التي تمت مؤخراً بمختلف الإدارات المركزية، إذ جرى تنفيذ عدد 234 عمرة للوحدات خلال الفترة من شهر يوليو 2024 وحتى تاريخه، وتركيب وحدات طوارئ ومحركات وصناديق تروس وإنشاء غرف محولات وتأهيل خطوط التغذية الكهربائية للمحطات وتوريد ماكينات أعشاب جديدة وتوريد قطع غيار ميكانيكية، وتدعيم عدد من المحطات بوحدات طوارئ لمجابهة أي مياه زائدة تفوق قدرة الوحدات وخاصة بموسم الأمطار الغزيرة.



وفى إطار خطة الوزارة لحسم مشاكل المناطق الساخنة، جرى تنفيذ أعمال صيانة وتأهيل لمحطات النقرة بمحافظة أسوان، وتوريد 5 أطقم تروس لمحطات النقرة، وتنفيذ 2 عمرة لمحطات النقرة (1- 2)، وشراء حساسات ومستلزمات حماية لأجهزة الحماية والوقاية بالمحطات، وتأهيل أحد المحركات وتركيب 3 محركات إضافية ، وغيرها من أعمال الصيانة.

جدير بالذكر أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء تشرف على عدد 598 محطة رفع 369 محطة رى تخدم زمام 6.30 مليون فدان 130 محطة صرف تخدم زمام 4.40 مليون فدان 46 محطة خلط تخدم زمام 440 ألف فدان 53 عائمة، وتضم هذه المحطات 2575 وحدة رفع .