موعد تطبيق زيادة المعاشات 2025.. أكثر من 11 مليون مستحق

تبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، في تطبيق زيادة المعاشات 2025 لأكثر من 11 مليون مواطن مُستحق، خلال الأشهر القليلة المقبلة وذلك وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية الموحد رقم 148 لسنة 2019.

موعد تطبيق زيادة المعاشات

وطبقًا لقانون التأمينات الاجتماعية فإن موعد تطبيق زيادة المعاشات القانونية تكون في شهر يوليو من كل عام وذلك بواقع 15% كحد أقصى للزيادة، ولكن خلال العامين الماضيين كان هناك توجيهات من الحكومة بتبكير صرف المعاشات وتم صرفها قبل موعدها القانوني بـ4 أشهر، ولكن هذا العام أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع له أن الزيادة سيتم صرفها في موعدها القانوني مع بداية العام المالي الجديد.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال العام الماضي، قد أعلن عن تبكير موعد صرف المعاشات للمستفيدين والمستحقين عنهم قبل الموعد القانوني بـ4 أشهر بواقع 15% زيادة كحد أقصى طبقا للقانون، وتم صرفها في شهر مارس أي قبل الموعد المُقرر.

وفي سياق متصل، كانت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية قد أعلنت قبل بداية الشهر الجاري عن تبكير موعد صرف معاشات شهر أبريل 2025 قبل موعده ب6 أيام وتم الصرف يوم 25 مارس الماضي تزامنا مع عيد الفطر المبارك، بتكلفة إجمالية قدرها 38 مليار جنيه لأصحاب المعاشات البالغ عددهم 11.5 مليون شخص، وذلك تلبية لاحتياجات المواطنين.