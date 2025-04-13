رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي تستقبل وفود 10 دول لتفقد وحدات «سكن لكل المصريين»

استقبلت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عددًا من المسؤولين في البنوك المركزية لـ10 دول وهي «طاجيكستان، وكينيا، وبنجلاديش، وباكستان، والمغرب، ومصر، وسورينام، وتنزانيا، وزامبيا، وزيمبابوي»، وذلك خلال زيارتهم الميدانية للوحدات السكنية المنفذة ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل ومبادرة العمارة الخضراء بمدينة حدائق العاصمة.

جاء ذلك بحضور مسؤولين من البنك المركزي، والمهندس كمال بهجات نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندس عمار مندور رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، وعدد من المسؤولين.

تأتي الزيارة استجابة للدعوة التي وجهتها مي عبد الحميد للوفود للمشاركة ضمن فعاليات ورشة عمل «تمويل الإسكان الميسر» خلال كلمتها في الورشة التي نظمها تحالف الشمول المالي AFI والبنك المركزي ومنظمة هابيتات للمستوطنات البشرية.

وأوضحت مي عبدالحميد الوضع الفعلي لتنفيذ الوحدات السكنية بمبادرة «سكن لكل المصريين» للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل بمدينة حدائق العاصمة، والتي تعد واحدة من أحدث المدن الجديدة المنفذة على مستوى الجمهورية والأقرب للعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضافت أنّ الصندوق نفذ بمدينة حدائق العاصمة أكثر من 128 ألف وحدة سكنية للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، وجرى توفير عدد من الخدمات، مثل الخدمات التعليمية بواقع 11 مدرسة و16 حضانة، إضافة إلى الخدمات الرياضية، ما ينعكس في وجود مركزي شباب، و10 ملاعب خماسي، فضلًا عن توافر الخدمات الطبية بواقع 3 وحدات و7 مراكز طبية.

وتطرقت إلى المؤشرات الحالية للمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل على أرض الواقع، وما تم إنجازه في المحافظات والمدن الجديدة، وما يجري العمل على إنجازه وطرحه خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت أنّه جرى الانتهاء من تنفيذ 722 ألف وحدة سكنية، وتخصيص 649 ألفا وجار بناء 298 ألف وحدة سكنية، كما طرح الصندوق 79 ألف وحدة سكنية ضمن الإعلان الأخير سكن لكل المصريين 5، الذي شهد إقبالًا غير مسبوق منذ طرح البرنامج، وجار طرح إعلان سكن لكل المصريين 7 في الفترة المقبلة، كما بلغ حجم التمويل العقاري الممنوح للمستفيدين حتى الآن نحو 82.86 مليار جنيه، والدعم النقدي 10.13 مليار جنيه.

وتابعت أنّ هناك عدة صور للدعم يحصل عليها المواطن، ومنها الدعم النقدي المباشر الذي يقدمه صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بناءً على حدود الدخل الخاصة بالمواطن المستفيد بالوحدة السكنية، وهناك الدعم النقدي غير المباشر، الذي يحصل عليه المواطن في عدة صور، مثل دعم قيمة الأرض، وقيمة المرافق، ودعم سعر الفائدة، ويزيد مجموعها عن أكثر من 50% من ثمن الوحدة السكنية.

وأبرزت دور مبادرة التمويل العقاري التي أانطلقت في 2014 لإتاحة تمويل مستدام للمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، واستمرت في 2019 من خلال سداد دعم الفائدة بمعرفة وزارة المالية عبر مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، ما ساهم في خفض سعر الوحدة السكنية وزيادة الإقبال عليها.

وتناولت الأثر الإيجابي للمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين على جودة الحياة المقدمة للمواطنين، حيث ساعدت على نقلهم إلى مناطق أفضل تخطيطا تتيح جودة حياة، كما ركز صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على توفير بيئة محيطة مناسبة تساهم في دعم حياة الأسر وأبنائهم، والاهتمام بالمساحات الخضراء التي تغطي مساحات كبيرة من المناطق التي تشهد تنفيذ وحدات سكنية، وتوفير خدمات مختلفة مثل المدارس والمستشفيات والحضانات والمحال التجارية، إضافة إلى توفير وسائل نقل مناسبة.

وتفقد الوفد الوحدات السكنية المنفذة ضمن البرنامج الرئاسي سكن لكل المصريين بمدينة حدائق العاصمة، ووحدة سكنية ضمن مبادرة العمارة الخضراء، وتفقد المساحات الخضراء المنفذة في المشروع والخدمات التي تم توفيرها للمواطنين المنتقلين.

وأوضحت أنّ برنامج الرئيس السيسي الذي ينفذه صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ساهم في زيادة الرقعة العمرانية بمصر من 7% إلى 14%، وتعد مدينة حدائق العاصمة خير مثال على ذلك، حيث كانت عبارة عن منطقة صحراوية بالكامل منذ عدة سنوات فقط، كما استعرضت ما أنجزته الدولة لتشجيع المواطنين على الانتقال لوحداتهم السكنية بالمدينة، مثل توفير شبكة مواصلات قوية بالمدينة خاصة على مستوى القطار الكهربائي LRT، وتوفير مساحات خضراء واسعة بالمدينة بما يجعلها أكثر جذبا للجمهور، والخدمات الصحية والتعليمية وغيرها التي يتم توفيرها للمواطنين.