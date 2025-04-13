كنائس وأديرة بني سويف تحتفل بأحد الشعانين وترفع الرايات السوداء

احتفلت كنائس وأديرة محافظة بني سويف، صباح اليوم، بالجناز العام وصلوات قداس عيد دخول السيد المسيح، مدينة اورشليم، أو قداس أحد الشعانين وأحد السعف، ووسط إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات الأمن، التي انتشرت بشكل كبير أمام الكنائس والأديرة.

الأنبا غبريال يترأس قداس أحد الشعانين بكاتدرائية مارمينا

وترأس نيافة الانبا غبريال أسقف بني سويف، قداس عيد أحد الشعانين بكاتدرائية مارمينا بشرق النيل، وبمشاركة الآباء كهنة الكنيسة ووسط حضور كبير من المواطنين رافعين الورود وأغصان الزيتون وقلوب جريد النخيل تعبيرا عن فرحتهم بهذه المناسبة السعيدة.

الأنبا اسطفانوس يترأس قداس أحد الشعانين بكاتدرائية مارجرجس

كما ترأس نيافة الأنبا اسطفانوس أسقف ببا والفشن وسمسطا، قداس العيد بكاتدرائية مارجرجس بمدينة ببا بمشاركة عدد من كهنة الكنيسة وبحضور كثيف من المواطنين، فيما ترأس أيضا قداس العيد القمص باسليوس الانبا بولا وكيل دير الانبا بولا ببوش وبمشاركة مجمع اباء الدير.

كما ترأس القمص فام الانطوني وكيل دير الانبا انطونيوس ببوش قداس العيد بمشاركة آباء الدير، واقيمت صلوات مشابهة في كافة كنائس قري ومدن المحافظة.

الاتشاح بالريات السوداء

وعقب نهاية القداس اتشحت الكنيسة بالرايات السوداء، وبدأت الكنيسة رحلة اسبوع الالام والتي تنتهي بقداس عيد القيامة، حيث طالب الانبا غبريال الأقباط في محافظة بني سويف برفع قلوبهم ضارعبن الي الله أن يحفظ بلادنا الحبيبة مصر ويعم الاستقرار والرخاء ربوع بلادنا وأن يحل السلام في كافة البلاد.