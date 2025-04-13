قطاع الأحوال المدنية يواصل تقديم الخدمات الشرطية في المحافظات

قطاع الأحوال المدنية يواصل تقديم الخدمات الشرطية في المحافظات

قطاع الأحوال المدنية يواصل تقديم الخدمات الشرطية في المحافظات

واصل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية إيفاد قوافل مجهزة فنيًا ولوجيستيًا لتيسير إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الشرطية، مثل بطاقات الرقم القومي والمصدرات المميكنة، في عدد من المحافظات، بينها «القاهرة، الجيزة، مطروح، المنوفية، القليوبية، البحيرة، المنيا، أسيوط، شمال سيناء، والدقهلية».

أسفرت القوافل عن استخراج 6 آلاف و441 بطاقة رقم قومي، و25 ألفًا و541 مصدرًا مميكنًا، فيما تقرر استمرار عملها بالمحافظات المذكورة اعتبارًا من 12 أبريل 2025، تلبيةً للإقبال المتزايد من المواطنين.

كما تلقى القطاع طلبات المواطنين عبر الخطوط الساخنة المختصرة، إذ تمّ تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها خلال اليوم نفسه، ما أسفر عن استخراج وتوصيل 1347 بطاقة رقم قومي و130 مصدرًا مميكنًا.

جاء ذلك في إطار الاستجابة للحالات الإنسانية، تمّ إيفاد مأموريات لـ74 حالة من كبار السن وذوي الهمم والمرضى بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليمها لهم.

كما يواصل القطاع إرسال مأموريات لإصدار وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والمترددين على العاصمة الإدارية وبعض النوادي الخاصة، حيث تم استخراجها وتسليمها لـ153 مواطنًا ومواطنة.

بالإضافة إلى استقبال كبار السن وذوي الهمم بالمركز النموذجي، حيث تم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لـ397 شخصًا، وسط ترحيب واستحسان واسع من المواطنين، تقديرًا للتيسيرات المقدمة لهم.

تأتي هذه الجهود ضمن حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتسهيل الخدمات الجماهيرية.

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