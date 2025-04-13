«الداخلية» تواصل تسهيل إجراءات الحصول على الخدمات الشرطية لكبار السن وذوي الهمم

تواصل وزارة الداخلية جهودها الرامية إلى التيسير على المواطنين، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، في استخراج الخدمات والمستندات الشرطية، بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان.

واتخذت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية إجراءات لتسهيل حصول المترددين على الخدمات عبر رصد الحالات الإنسانية المتواجدة في الأقسام المختلفة بالمحافظات، وتقديم التيسيرات لهم.

واستقبلت الإدارات المعنية عددًا من الحالات المرضية والإنسانية وكبار السن، حيث تم إنهاء إجراءاتهم في مقرات الأقسام المخصصة لهم.

وأكدت الوزارة استمرار جهودها في تيسير الخدمات، باعتبارها أحد الثوابت الجوهرية للمنظومة الأمنية المعاصرة، بما يحقق راحة المواطنين ويضمن سرعة حصولهم على المستندات المطلوبة.