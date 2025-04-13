أستاذ في العلوم السياسية: العلاقات بين مصر وقطر شهدت تطورا ملحوظا

قال الدكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية، إن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص على تبادل وجهات النظر مع زعماء العرب خاصة وأن المنطقة والعالم يمر بمرحلة دقيقة في ظل التوترات والتصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة، مضيفا أن توجه السيسي نحو العاصمة القطرية يعكس اهتمامه الكبير بالتشاور المشترك مع قادة المنطقة، خصوصا الدوحة التي تلعب دورا في الوساطة للتهدئة بين الاحتلال وحركة حماس.

الزيارة تتضمن أبعاد إقليمية واقتصادية

أوضح سلامة في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن زيارة السيد الرئيس إلى قطر ستتضمن مشاورات حول بعدين المستوي الإقليمي حيث سيشمل مشاورات ملف الحرب على قطاع غزة وكيفية التوصل إالى هدنة، والبعد الاقتصادي حول كيفية كسب المزيد من الاستثمارات ولقاء عددا من رجال الأعمال القطريين.

الأهداف المشتركة بين البلدين

وأردف أن العلاقات بين مصر وقطر تطورت في الفترة الأخيرة في كل من القضايا الإقليمية والاقتصادية، كما أنه لا يمكن فصل ذلك البعدين عن بعض، مشيرا إلى أن التصعيد الإقليمي المستمر على قطاع غزة يمنع الهدوء والاستقرار وأي جهود للتنمية.



واختتم حديثه أن الغاية المشتركة بين القاهرة والدوحة هي بذل المزيد من الجهد من أجل السلام والاسقرار في المنطقة وكسب العديد من الاستثمارات المشتركة بين البلدين.