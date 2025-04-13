البورصة ترتفع في بداية التداولات.. رأس المال السوقي يحقق مكاسب بـ8 مليارات جنيه

شهدت أخبار البورصة اليوم الأحد 13-4-2025 أولى جلسات الأسبوع ارتفاعًا في المؤشرات، إذ صعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.17% في بداية تعاملات جلسة اليوم، ليصل عند مستوى 30863.73 نقطة، وسط مكاسب سوقية بلغت 8 مليار جنيه.

أخبار البورصة اليوم

ومن بين أخبار البورصة اليوم أيضًا، ارتفاع مؤشر البورصة المصرية للشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 1.09% عند مستوى 8873.5 نقطة.

فيما صعد مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.95% في بداية تداولات اليوم، ليسجل 12206.61 نقطة، وفق أخبار البورصة.

8 مليارات جنيه مكاسب سوقية

وبلغت قيم التداول في البورصة المصرية نحو 721.2 مليون جنيه، عبر التداول على 308 مليون سهم، وجرى تنفيذ نحو 25 ألفًا و061 صفقة، وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية 8 مليار جنيه في بداية تعاملات جلسة اليوم، ليسجل إجمالي رأس المال السوقي نحو 1.184 تريليون جنيه.

الأسهم الأكثر ربحية

وجاء ضمن أخبار البورصة المصرية اليوم، ارتفاع سهم «راية القابضة للاستثمارات المالية» متصدرا الأسهم الأكثر ربحية اليوم بالبورصة بنسبة 10.3%، تلاه سهم «جدوى للتنمية الصناعية» بارتفاع 7.2%، ثم سهم «راية لخدمات مراكز الاتصالات» بارتفاع 5.7%.