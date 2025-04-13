يضاعف خطر الوفاة 3 مرات.. تحذيرات للبالغين من فيروس قاتل

رغم أنه يعتبر فيروسًا شائعًا وغالبًا ما يستهان به، إلا أن هناك ارتباطًا متزايدًا بين فيروس الجهاز التنفسي المخلوي RSV وزيادة كبيرة في خطر الوفاة لدى البالغين، وفقًا لدراسة حديثة، البالغون الذين يعانون من عدوى الجهاز التنفسي الحادة المرتبطة بـ RSV-ARI قد يواجهون خطرًا متزايدًا بمعدل ثلاثة أضعاف للوفاة خلال عام من إصابتهم.

تأثيرات مخيفة للفيروس المخلوي علي البالغين

كشف دراسة جديدة أن البالغين الذين يعانون من عدوى الجهاز التنفسي الحادة المرتبطة بفيروس الجهاز التنفسي المخلوي يواجهون خطرًا أكبر ثلاث مرات للوفاة خلال عام من إصابتهم بالعدوى، كما أن الفيروس يزيد من تفاقم الحالات مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن والربو، بحسب صحيفة timesnownews.

الدراسة عرضت في المؤتمر العالمي للجمعية الأوروبية للأمراض المعدية، لعام 2025 في النمسا، وشملت بيانات من 5,289 بالغًا في الدنمارك تم تشخيصهم بالفيروس المخلوي، بين عامي 2011 و2022، وتم مقارنة هؤلاء المرضى بـ15 ألفًا و867 شخصًا سليمًا من عامة السكان، ومتابعة كلا المجموعتين لمدة عام بعد ظهور العدوى.

قالت الباحثة الرئيسية في الدراسة ماريا جواو فونسيكا إن النتيجة الأكثر إثارة للقلق هي التأثيرات طويلة المدى لـ RSV-ARI على المرضى، مضيفة: «حتى بعد المرحلة الحادة من المرض، استمر الأفراد في إظهار نتائج صحية أسوأ مقارنة بالآخرين وهذا يظهر مدى خطورة وطول مدة تأثيرات هذا الفيروس».

نتائج دراسة تأثيرات الفيروس التنفسي المخلوي على البالغين

بينما يعرف RSV بشكل رئيسي بأنه يسبب مشاكل تنفسية للأطفال الرضع والصغار، فإن هذه الدراسة تظهر أيضًا العواقب الشديدة لهذا الفيروس لدى البالغين، خاصة أولئك الذين يعانون من أمراض تنفسية مزمنة، ويمكن أن يؤدي أيضا إلى مضاعفات مثل الالتهاب الرئوي ويزيد من تفاقم الأمراض التنفسية المزمنة مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن و الربو.

وجدت الدراسة أن الأفراد الذين يعانون من هذه الحالات وكانوا قد أصيبوا بـ RSV شهدوا زيادة في حالات الدخول إلى المستشفى، والقبول في العناية المركزة بشكل أكثر تكرارًا، بالإضافة إلى زيادة خطر تدهور صحتهم.

لهذا السبب، تدعو الباحثة إلى ضرورة اهتمام النظام الصحي بشكل خاص بالأشخاص الذين يعانون من هذه الأمراض الأساسية، خاصة خلال فصول الإصابة بالعدوى التنفسية، إذ يمكن أن يساعد الكشف المبكر والرعاية الوقائية في تقليل المضاعفات المهددة للحياة.

أعراض مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD)

سعال مستمر

ضيق في التنفس، خاصة أثناء النشاط البدني

صفير في الصدر

شعور بالضيق في الصدر

التهابات تنفسية متكررة

تعب مستمر

أعراض الربو تشمل:

صفير أو صوت شهيق أثناء التنفس

السعال، خاصة في الليل أو في الصباح الباكر

ضيق في الصدر

ضيق في التنفس