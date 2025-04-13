انفصال رامي مالك وإيما كورين تزامنا مع طرح أحدث أفلامه

انفصال رامي مالك وإيما كورين تزامنا مع طرح أحدث أفلامه

انفصال رامي مالك وإيما كورين تزامنا مع طرح أحدث أفلامه

تزامنا مع حالة النجاح التي يعيشها النجم رامي مالك مع طرح أحدث أفلامه The Amateur في دور العرض السينمائي حول العالم، إلا أن حياته العاطفية تشهد تقلبات واضحة، وذلك بعد ما كشف موقع صحيفة «ديلي ميل»، أن الممثل صاحب الأصول المصرية قد انفصل عن صديقته الممثلة إيما كورين بعد عامين من المواعدة، ولا يزال سبب انفصالهما غير واضح حتى الآن.


وكشف موقع «ديلي ميل» في تقريره أن انفصال رامي مالك وإيما كورين تم منذ فترة وسط حالة تكتم من الطرفين، وذلك بعد ما أكدا حقيقة علاقتهما لأول مرة في سبتمبر 2023، والتي كانت بدأت في يوليو من ذلك العام بعد أن شوهدا معًا في حفل لبروس سبرينجستين في لندن، بعد فترة وجيزة من انفصال رامي عن لوسي بوينتون.

رامي مالكرامي مالك

اشترى الثنائي الشهير، العام الماضي قصرًا بمليون دولار معا في هامبستيد، شمال لندن، ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت إيما أو رامي سيقيمان في المنزل الفاخر، أو ما إذا كانا يخططان لعرضه للبيع، وتعتبر علاقة مالك بـ كورين هي الثانية بعد انفصاله عن لوسي بوينتون، التي واعدها لمدة 5 سنوات.

قصة فيلم The Amateur

وتعرض السينمات حول العالم فيلم The Amateur الذي يحمل توقيع المخرج جيمس هاوز، و هو مقتبس من رواية تحمس نفس الاسم للكاتب روبرت ليتيل صدرت عام 1981، وتدور أحداث الفيلم حول خبير تشفير يرفض المشرفون عليه في وكالة المخابرات المركزية اتخاذ أي إجراء بعد مقتل زوجته في هجوم إرهابي في لندن، يتولى زمام الأمور بين يديه للوصول إلى قاتل زوجته.
بجانب رامي مالك ضم الفيلم في بطولته عدد من نجوم هوليوود من بينهم رايتشل بروسنان، وكايتريونا بالف، ومايكل ستولبارج، وهولت مكالاني، جوليان نيكلسون، ولورانس فيشبورن، وتلقى الفيلم آراءً متباينة من النقاد، الذين أشادوا بأداء رامي مالك، لكنهم انتقدوا الفيلم لكونه تقليديًا.

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