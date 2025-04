نجوم هوليوود ينعون فال كيلمر بطل «باتمان» برسائل مؤثرة: رحيل صادم

صدم خبر وفاة بطل «باتمان» فال كيلمر نجوم هوليوود، مساء أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز 65 عامًا. وعلى الفور، علّق نجوم هوليوود على خبر الوفاة برسائل مؤثرة لنعي النجم الذي رحل بعد معاناة مع المرض في لوس أنجلوس بسبب الالتهاب الرئوي، ومن بينهم صديقه وزميله الممثل جوش برولين، وعدد من النجوم الآخرين، وفق ما نقلته صحيفة «ديلي ميل».

نجوم هوليوود ينعون فال كيلمر بطل «باتمان»

بعد وفاة فال كيلمر، بطل فيلم باتمان شارك جوش برولين، نجم فيلم No Country for Old Men، صورة قديمة له مع كيلمر وهما يبتسمان قبل خضوع الأخير لعملية القصبة الهوائية الطارئة عام 2014، عقب اكتشاف إصابته بسرطان الحلق. وعلّق برولين قائلًا: «إلى اللقاء يا صديقي.. سأفتقدك». وأشاد بكيلمر واصفًا إياه بأنه «شخص ذكي، شجاع، ومبدع للغاية.. لم يتبق الكثير من هؤلاء»، مضيفًا: «آمل أن أراك هناك في السماء عندما أصل إليها، إلى ذلك الحين، ذكريات رائعة وأفكار جميلة».

كما وجّهت النجمة شيريل سركيسيان لابييري، الشهيرة بـ«شير»، الحبيبة السابقة لـ«كيلمر»، رسالة مؤثرة، حيث كتبت: «سوف نفتقدك يا فال. لقد كنت مضحكًا، ومجنونًا، وبائسًا في الفترة الأخيرة، وصديقًا رائعًا، وطفلًا، وشجاعًا أثناء مرضك». وكانت شير قد صرّحت سابقًا بأنها كانت «تحب كيلمر بجنون».

فال كيلمر ساعد ماثيو مودين

ووجه النجم ماثيو مودين رسالة مؤثرة تشيد بموافق فال كيلمر الذي توفي متأثرًا بالسرطان، وقال إنه ربما لم يكن ليحصل على دور في فيلم FULL METAL JACKET لولا لقائهما بالصدفة في The Source في عام 1985،

وتذكر جيمس وودز تجسيد كيلمر لشخصية دكتور هوليداي في فيلم تومبستون وقال أنه « قدم العديد من العروض الرائعة، وفي هذا الدور قدم دور لم يحلم أي ممثل بتحقيقه، ومن المحزن أن نفقده بهذه السرعة رحم الله فال كيلمر».