حزب الاتحاد يطلق مبادرة «شارك في اختيار نواب برلمان 2025» للتوعية بالانتخابات

عقد حزب الاتحاد اجتماعا للمكتب السياسي للحزب بحضور قيادات الحزب ومشاركة عدد من أمناء المحافظات عبر خاصية ZOOM، وترأس الاجتماع المستشار رضا صقر، رئيس الحزب.

واستعرض الاجتماع تقييم أمانة الإسكندرية للاحتفالية التي نظمها الحزب في المحافظة للاحتفال بالأيتام وذوي الاحتياجات في سياق أهداف ومبادئ الحزب وانحيازاته الاجتماعية والانسانية، فيما ناقشوا ترتيبات افتتاح أمانة جديدة للحزب في محافظة أسيوط، والجدول الزمني لافتتاح المزيد من الأمانات الفرعية في سائر المحافظات، استكمالا لرؤية الحزب في التواصل مع الجماهير، وتوفير سبل التفاعل السياسي بينهم وبين قواعد الحزب في أنحاء الجمهورية.

دوة سياسية كبرى بمشاركة القوى والأحزاب السياسية للمشاركة في اختبارات النواب



فيما ناقش الحضور المبادرة التي يستعد الحزب لإطلاقها خلال ندوة سياسية كبرى بمشاركة القوى والأحزاب والسياسيين والمهتمين، تحت عنوان «شارك في اختيار نواب 2025»، والتي تستهدف كل فئات المجتمع المصري عبر فعاليات سياسية متنوعة في كل المحافظات، بهدف تنشيط الوعي المجتمعي بأهمية الاستحقاقات الانتخابية التي تجري هذ العام، واستطلاع الأراء حول تصورات المصريين لنواب هذا البرلمان، وأجندة مطالبهم التي ينتظروا أن يحققها البرلمان القادم.

المشاركون في اجتماع حزب الاتحاد



وشارك في الاجتماع الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة نائب رئيس حزب الاتحاد والأمين العام، ومحمد الشورى نائب رئيس الحزب وأمين التنظيم، والدكتور وليد سويدان نائب رئيس الحزب، والدكتور جمال ذكري أمين لجنة المواطنة والمصريين بالخارج، وعماد غنيم الأمين العام المساعد وأمين الشباب، والدكتور كريم العمدة أمين اللجنة الاقتصادية، والدكتورة هالة عمر أمين المرأة، والدكتورة شيماء عبد الرسول أمين مساعد محافظة الإسكندرية، وهاني مراد أمين محافظة القاهرة، وهيكل الراوي أمين اللجنة القانونية، وميرنا مساعد رئيس الحزب للشؤون الإدارية.