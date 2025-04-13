«الغرف السياحية»: عودة السياح الروس والأوكران إلى مصر بقوة خلال 2025

كشف بولس نصيف، عضو الجمعية العمومية لغرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، عن عودة السياحة الروسية لشرم الشيخ والغردقة بقوة منذ بداية عام 2025، لافتا إلى أن الحركة السياحية الوافدة من روسيا إلى مصر خلال الـ3 أشهر الأولى من العام الجاري أعلى من نظيرتها خلال العام الماضي.

وأوضح أنه بالتزامن مع زيادة أعداد السياح الروس الوافدين للمقصد السياحي المصري منذ بداية العام الحالي، فإن هناك زيادة في أعداد السياح الأوكران الوافدين إلى مصر خلال تلك الفترة وذلك على الرغم من الحرب الدائرة بين البلدين منذ عام 2022.

نسب إشغال الفنادق في شرم الشيخ

وقال نصيف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ نسب إشغال فنادق شرم الشيخ منذ بداية شهر أبريل الجاري وحتى الآن تتراوح ما بين 85 و90%، لافتا إلى أن تلك النسبة تعتبر جيدة مقارنة بتلك الفترة من العام الماضي، مشيرا إلى أن غالبية نزلاء فنادق شرم الشيخ حاليا هم من السياح الأجانب والعرب.

زيادة في الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال العام الجاري



وأشار عضو غرفة المنشآت الفندقية، إلى أن إجمالي أعداد السياح الذين قدموا لزيارة المدن السياحية بجنوب سيناء وعلى رأسها شرم الشيخ منذ بداية العام الجاري وحتى الآن أعلى من نظيرتها خلال العام الماضي.