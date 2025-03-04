مهرجان شرم الشيخ الدولي يوقع مذكرة تفاهم مع قصر الشباب في جورجيا



وقع المخرج مازن الغرباوي، رئيس ومؤسس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، مذكرة تفاهم تاريخية مع الفنانة والمخرجة نينا كيباني مدير قصر الشباب الوطن الجورجي(N(N)LE)، لتنظيم مشاريع وبرامج ثقافية وتعليمية وشبابية مشتركة، وتعزيز أواصر التعاون في المجال المسرحي .

مذكرة تفاهم مع قصر الشباب الوطني بجورجيا





وكشف الغرباوي عن بنود الإتفاق قائلا: «تتضمن بنود الإتفاق دعم التعليم غير الرسمي بين الشباب وتطوير جمهور المسرح من فئة الشباب، ما يسهم في تنمية الوعي الثقافي والفني، كما تعزز المذكرة الشراكة بين المهرجانات التي ينظمها الطرفان، ما يتيح فرصا أكبر للتبادل الفني والثقافي بين البلدين».





وأشار إلى أنه سيكون هناك مجموعة من البرامج التعليمية والدبلومات المعتمدة من اليونسكو، وهي أحد المشاريع التي تدرس الفترة الحالية.



يأتي توقيع المذكرة بالتزامن مع إنطلاق الدورة الأولى من مهرجان SITFY-Georgia، ويعد هذا التعاون امتدادا لنجاحات مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في مصر على مدار عشر سنوات، وتأسيس وجوده في جورجيا كوجهة أوروبية ثانية بعد بولندا.







