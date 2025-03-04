مهرجان شرم الشيخ الدولي يوقع مذكرة تفاهم مع قصر الشباب في جورجيا

مهرجان شرم الشيخ الدولي يوقع مذكرة تفاهم مع قصر الشباب في جورجيا

مهرجان شرم الشيخ الدولي يوقع مذكرة تفاهم مع قصر الشباب في جورجيا


وقع المخرج مازن الغرباوي، رئيس ومؤسس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، مذكرة تفاهم تاريخية مع الفنانة والمخرجة نينا كيباني مدير قصر الشباب الوطن الجورجي(N(N)LE)، لتنظيم مشاريع وبرامج ثقافية وتعليمية وشبابية مشتركة، وتعزيز أواصر التعاون في المجال المسرحي .

مذكرة تفاهم مع قصر الشباب الوطني بجورجيا

وكشف الغرباوي عن بنود الإتفاق قائلا: «تتضمن بنود الإتفاق دعم التعليم غير الرسمي بين الشباب وتطوير جمهور المسرح من فئة الشباب، ما يسهم في تنمية الوعي الثقافي والفني، كما تعزز المذكرة الشراكة بين المهرجانات التي ينظمها الطرفان، ما يتيح فرصا أكبر للتبادل الفني والثقافي بين البلدين».

مهرجان شرم الشيخ

وأشار إلى أنه سيكون هناك مجموعة من البرامج التعليمية والدبلومات المعتمدة من اليونسكو، وهي أحد المشاريع التي تدرس الفترة الحالية.

يأتي توقيع المذكرة بالتزامن مع إنطلاق الدورة الأولى من مهرجان SITFY-Georgia، ويعد هذا التعاون امتدادا لنجاحات مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في مصر على مدار عشر سنوات، وتأسيس وجوده في جورجيا كوجهة أوروبية ثانية بعد بولندا.



مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا