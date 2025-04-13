وزير الخارجية يجري اتصالات بنظيريه العماني والإيراني والمبعوث الأمريكي

وزير الخارجية يجري اتصالات بنظيريه العماني والإيراني والمبعوث الأمريكي

وزير الخارجية يجري اتصالات بنظيريه العماني والإيراني والمبعوث الأمريكي

أعلنت وزارة الخارجية والهجرة، إحراء الدكتور بدر عبد العاطي، اتصالات مع كل من بدر البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان، وعباس عراقجي وزير خارجية إيران، وستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط،اليوم الأحد.

تفاصيل اتصالات وزير الخارجية

قال السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن وزير الخارجية بحث خلال الاتصالات المستجدات الإقليمية وتحديدا المفاوضات التي جرت بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في مسقط، واطلع عبد العاطى على آخر التطورات الخاصة بسير المفاوضات، وثمن في هذا السياق الدور البناء والحيوي الذي تقوم به سلطنة عمان الشقيقة في عملية الوساطة، مجدداً دعم مصر الكامل لكافة الجهود التي تستهدف التوصل الي حلول سياسية عبر الحوار والتفاوض وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

الوصول إلى حلول تخفض حدة التوتر في المنطقة

كما أعرب الوزير عبد العاطي في اتصالاته عن تقدير مصر للنهج التعاوني الذى يبديه الطرفان الأمريكي والإيراني للتوصل لتسوية سياسية عبر إعلاء لغة الحوار والتفاوض بما يفتح المجال أمام التوصل الي حلول وسط تسهم في تخفيض حدة التوتر في المنطقة، آملاً أن تؤدي تلك المفاوضات إلى تدشين مرحلة جديدة تسهم في تحقيق التهدئة وخفض التوترات بالمنطقة، والتطلع لسرعة التوصل لوقف اطلاق النار مستدام في قطاع غزة.

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