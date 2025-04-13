إيران: الجولة الأولى من المحادثات مع أمريكا دارت في أجواء بناءة ومهنية

إيران: الجولة الأولى من المحادثات مع أمريكا دارت في أجواء بناءة ومهنية

إيران: الجولة الأولى من المحادثات مع أمريكا دارت في أجواء بناءة ومهنية

أعلنت الحكومة الإيرانية، أنّ الجولة الأولى من المحادثات الإيرانية الأمريكية دارت في أجواء بناءة ومهنية ودبلوماسية، بهدف رفع العقوبات وتخفيف الضغوط عن الشعب الإيراني، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأضافت وزارة الخارجية الإيرانية، أنّ المحادثات مع الجانب الأمريكي تشمل فقط الملف النووي ورفع العقوبات، وهناك احتمالية لتغيير مكان انعقاد المحادثات مع واشنطن، لكن سلطنة عمان لا تزال تقوم بدور الوسيط.

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