رئيس مجلس الدولة يشيد بدور «العربية للنقل البحري» في ميكنة الخدمات القضائية

استقبل الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري المستشار أحمد عبدالحميد عبود رئيس مجلس الدولة المصري والوفد المرافق اليوم بمقر الاكاديمية الرئيسي في أبي قير بالإسكندرية، إذ تتعاون الأكاديمية مع مجلس الدولة في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي من مارس 2018 ضمن بروتوكول التعاون المشترك.

مشروع التحول الرقمي بمجلس الدولة

وثمن رئيس مجلس الدولة بدء التشغيل الفعلي للمرحلة الأولى من أعمال مشروع التحول الرقمي بمجلس الدولة، مشيدًا بالدور المحوري الذي يقوم به رئيس مجلس الدولة في تطوير البوابة الإلكترونية وإنشاء مكتبة العدالة الإلكترونية وميكنة الأنظمة القضائية والإدارية بمجلس الدولة، بما يعكس التقدم الكبير والملحوظ في ميكنة الخدمات القضائية بمجلس الدولة وتحقيق التحول الرقمي بما يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة.

وأكّد أنَّ تلك الطفرة النوعية في أعمال التحول الرقمي بمجلس الدولة هي محصلة جهد ونتاج عمل شاق من جانب المستشارين والإداريين بمجلس الدولة المصري بالتعاون مع فريق عمل الأكاديمية، مبينًا أنَّ مجلس الدولة المصري بما لديه من مميزات وكفاءات قادرة دوماً على الارتقاء والتقدم والتجدد والتكيف بما يتناسب مع التطورات التكنولوجية في مختلف القطاعات بالدولة.

استمرار التعاون والدعم

وتناول اللقاء، سبُل تعزيز التعاون المشترك بين مجلس الدولة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مختلف المجالات.

وأكّد الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري استمرار التعاون والدعم المستمر من قبل الأكاديمية إلى مجلس الدولة المصري.

كما أشاد رئيس مجلس الدولة المصري بدور الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مجال التحول الرقمي لمجلس الدولة وحرص الاكاديمية برئاسة الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج على استمرار التعاون والدعم المستمر لمجلس الدولة، مثمنًا الجهد المتميز الذي يبذله فريق عمل الأكاديمية بمجلس الدولة برئاسة الدكتورة سارة السعدني استشاري تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي بمجلس الدولة في تطوير البوابة الإلكترونية، وتنفيذ مكتبة العدالة الإلكترونية وتقديم استشارات تكنولوجيا المعلومات والمتابعة التنفيذية لتطوير البنية المعلوماتية وميكنة الأنظمة القضائية والإدارية بمجلس الدولة.

وفي ختام اللقاء، أهدى رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري درعًا تذكاريًا، تكريمًا للمستشار أحمد عبدالحميد عبود رئيس مجلس الدولة.