أكدت مصادر في وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، أن رسوم العام الدراسي الجديد متاحة غالبيتها عبر الموقع الإلكتروني لكل جامعة، والتي منها مصاريف الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا 2024-2025، موضحة أن الرسوم لطلاب الثانوية العامة المصرية بالجنيه المصري جميعاً، وأنه لا توجد أي رسوم أو مصروفات بأي عملات للطلاب المصريين، مؤكدا أن العمل بمختلف القطاعات يسير على قدم وساق دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن.

مصاريف الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا 2024-2025

وتستعرض «الوطن»، في الصورة التالية، مصاريف الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا 2024-2025 وفقا لما أعلنه الموقع الرسمي للأكاديمية ووفقاً للضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن..

نظام القبول للطلاب الجدد للعام الدراسي 2024-2025

-يكون القبول في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على ثلاث مراحل كالتالي:

- المرحلة الأولى القبول المبكر.

- يمكن للطلاب الجدد التقدم قبل ظهور نتيجة المرحلة الثانوية وسداد رسوم الالتحاق ومقدم الحجز.

المصروفات الدراسية

- تتيح الأكاديمية للطلاب المتقدمين حتى 1 أغسطس 2024 نظام السداد المبكر الذي يتيح لهم أن يسددوا كامل المصروفات الدراسية قبل هذا التاريخ بمنحة جزئية 5% من قيمة إجمالي المصروفات الدراسية عن الفصل الدراسي الأول فقط، على أن يكون قبول الطالب النهائي فور صدور نتيجة المرحلة الثانوية واكتمال شروط القبول، وفي هذه الحالة إذا رغب الطالب في استرداد المصروفات يتم خصم 25% من إجمالي المصروفات تلقائيا حتى نهاية الأسبوع الثالث من الدراسة، ولا يسمح بأي استرداد بعد هذا التاريخ، وفي حالة عدم اكتمال شروط القبول عند صدور نتيجة المرحلة الثانوية يقوم الطالب باسترداد كامل المصروفات، نظرا لعدم قبوله.