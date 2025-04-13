وزير الاتصالات يبحث تطوير البنية التحتية الرقمية ودعم التحول الرقمي في القليوبية

أجرى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، زيارة إلى محافظة القليوبية، حيث اجتمع مع القيادات التنفيذية بالقليوبية، وبحث الإمكانيات التى تحظى بها هذه المحافظة الواعدة الغنية بأبنائها وتاريخها وتنوع مواردها وما تزخر به من ثروات فى مقدمتها الثروة البشرية.

وأشار الوزير إلى تعدد مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمحافظة، وأبرزها تطوير البنية التحتية وفق 3 محاور، وهي البنية التحتية من الإنترنت الثابت ونشر كابلات الألياف الضوئية في قرى حياة كريمة بالمحافظة، حيث جرى توصيل الكابلات إلى 50 ألف منزل، ومن المقرر زيادة العدد لتصل خلال العام المقبل إلى 250 ألف منزل.

وأكد أنّ المشروع يرتبط ببعد تنموي من خلال تمكين المواطنين من استخدام الإنترنت في التدريب والعمل وتسويق المنتجات من خلال الإنترنت وغيرها من الخدمات، بينما المحور الثالث معني بمكاتب البريد بالمحافظة، حيث يتم تنفيذ خطة لتطويره حيث يوجد أكثر من 215 مكتب بريد في المحافظة وجرى تطوير 170 مكتبا منها، ويتم استكمال تطوير الباقي خلال العام الحالي والمقبل.

ولفت إلى تطوير مكاتب البريد بقرى حياة كريمة وعددها نحو 23 مكتبا بالمحافظة، فضلا عن زيادة عدد ماكينات الصراف الآلى إلى أكثر من 100 ماكينة للتيسير على المواطنين خاصة أصحاب المعاشات.

وأوضح جهود الوزارة لتنمية المهارات الرقمية لأبناء محافظة القليوبية من مختلف المراحل العمرية والتخصصات لتمكينهم من الحصول على فرص عمل متميزة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما يتم توفير مجموعة كبيرة من برامج التدريب من خلال مركز إبداع مصر الرقمية «كريتيفا».

من جانبه، رحب المهندس أيمن عطية محافظه القليوبية، بوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على زيارته للمحافظة، مشيرا إلى أنّ الزيارة دليل على التعاون المشترك والحرص المتبادل على دفع عجلة التنمية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالى القليوبية الكرام؛ موضحا أنّ هذا اليوم يشهد باكورة خير وبركة، حيث تتجلى ثمار التعاون البناء، في افتتاح وتفقد عدد من المشروعات الخدمية الحيوية، في مجالي الاتصالات والبريد، التي تُعدّ شرايين أساسية في منظومة التنمية الشاملة وخدمات ملموسة نحتاج إليها جميعا في تعاملاتنا اليومية.