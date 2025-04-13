«أزهرية مطروح» تنظم ندوتين لتوعية الطلاب بمكافحة الفساد

«أزهرية مطروح» تنظم ندوتين لتوعية الطلاب بمكافحة الفساد

«أزهرية مطروح» تنظم ندوتين لتوعية الطلاب بمكافحة الفساد

نظمت منطقة مطروح الأزهرية، اليوم، ندوتين توعويتين حول مكافحة الفساد، تحت رعاية خميس محمد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، واستهدفت طلاب المعاهد الأزهرية التابعة لإدارتي الضبعة والحمام التعليميتين.

واستضاف مجمع بنين مدينة الضبعة فعاليات الندوة الأولى، بينما احتضن مجمع الحمام الندوة الثانية، وشهدت الفعاليتان إقبالًا كبيرًا من الطلاب بمختلف المراحل التعليمية، بحضور قيادات تعليمية بارزة من بينهم عادل الشافعي، مدير إدارة الحمام التعليمية، وحسام حجازي، مدير إدارة الضبعة التعليمية، إضافة إلى الأخصائيين الاجتماعيين ولفيف من معلمي المجمعين.

مفهوم الفساد وأشكاله المتنوعة

وتضمنت الندوتان، بحسب بيان الأزهر، محاضرات قيمة ألقاها كل من مدير إدارة وعظ الحمام، وفضيلة الشيخ ياسر عنتر، عميد المعهد في ندوة الحمام، وطه الوكيل، مدير إدارة وعظ الضبعة، في ندوة الضبعة، وتناولت المحاضرات مفهوم الفساد وأشكاله المتنوعة، وآثاره السلبية المدمرة على الفرد والمجتمع والاقتصاد الوطني. كما تم توضيح رؤية الشريعة الإسلامية والسنة النبوية الشريفة في مواجهة هذه الظاهرة، والدور الهام للمؤسسات المختلفة في مكافحتها.

وشهدت الندوات تفاعلًا إيجابيًا من الطلاب الذين أبدوا وعيًا بأهمية التصدي للفساد من خلال أسئلتهم واستفساراتهم التي أثرت النقاش، وجري التأكيد خلال اللقائين على الدور المحوري للشباب والطلاب في تعزيز ثقافة النزاهة ومحاربة الفساد من خلال التمسك بالقيم الأخلاقية السامية في حياتهم اليومية.

خلال فعالية ندوة الأزهر حول مكافحة الفساد

توعية النشء والشباب بمخاطر الفساد

وأكد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية الأهمية القصوى لتوعية النشء والشباب بمخاطر الفساد وضرورة تضافر الجهود على كافة الأصعدة لمواجهته. وأشار إلى أن الأزهر الشريف يولي اهتمامًا بالغًا لغرس القيم والأخلاق الفاضلة في نفوس الطلاب، وأن تنظيم هذه الندوات يندرج ضمن هذا الدور التربوي والتوعوي، وأضاف فضيلته أن الإدارة المركزية ستواصل تنظيم مثل هذه الفعاليات التوعوية في مختلف الإدارات التعليمية التابعة للمنطقة، بهدف تنشئة جيل واعٍ ومسؤول قادر على الإسهام في بناء مجتمع نزيه وخالٍ من الفساد، وذلك في إطار مشاركة الأزهر الشريف الفاعلة وتعاونها مع كافة الجهات لمكافحة هذه الظاهرة انطلاقًا من دوره الديني والوطني.

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