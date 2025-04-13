وفاة المنتج الفني صلاح حسن.. ومنة فضالي تودعه: مع السلامة يا غالي
وفاة المنتج الفني صلاح حسن.. ومنة فضالي تودعه: مع السلامة يا غالي
أعلنت الفنانة منة فضالي قبل قليل، وفاة المنتج الفني صلاح حسن، حيث شارك في العديد من الأعمال الفنية والسينمائية الناجحة التي تركت بصمة قوية مع كبار نجوم الفن.
منة فضالي تنعي وفاة المنتج الفني صلاح حسن
ونشرت منة فضالي صورة للراحل عبر حسابها على فيس بوك، معلقة: «لا حول ولا قوة إلا بالله، مع السلامة يا عم صلاح، كنت أب وأخ وصديق، هتقطع بيا أوي، بدايتي كانت معاك وكنت دايما جنبي عمري كله.. ربنا يرحمك برحمته الواسعه مش مصدقة والله، مع السلامة يا غالي هتوحشني أوي، الدوام لله المنتج الفني صلاح حسن في ذمة الله».
آخر أعمال المنتج الفني صلاح حسن
وكان آخر أعمال المنتج الفني صلاح حسن فيلم بنقدر ظروفك بطولة أحمد الفيشاوي ومي سليم ونسرين طافش، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي حول مشكلات الشباب والزواج.