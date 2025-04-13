وفاة المنتج الفني صلاح حسن.. ومنة فضالي تودعه: مع السلامة يا غالي

وفاة المنتج الفني صلاح حسن.. ومنة فضالي تودعه: مع السلامة يا غالي

وفاة المنتج الفني صلاح حسن.. ومنة فضالي تودعه: مع السلامة يا غالي

أعلنت الفنانة منة فضالي قبل قليل، وفاة المنتج الفني صلاح حسن، حيث شارك في العديد من الأعمال الفنية والسينمائية الناجحة التي تركت بصمة قوية مع كبار نجوم الفن.

منة فضالي تنعي وفاة المنتج الفني صلاح حسن

ونشرت منة فضالي صورة للراحل عبر حسابها على فيس بوك، معلقة: «لا حول ولا قوة إلا بالله، مع السلامة يا عم صلاح، كنت أب وأخ وصديق، هتقطع بيا أوي، بدايتي كانت معاك وكنت دايما جنبي عمري كله.. ربنا يرحمك برحمته الواسعه مش مصدقة والله، مع السلامة يا غالي هتوحشني أوي، الدوام لله المنتج الفني صلاح حسن في ذمة الله».

آخر أعمال المنتج الفني صلاح حسن

وكان آخر أعمال المنتج الفني صلاح حسن فيلم بنقدر ظروفك بطولة أحمد الفيشاوي ومي سليم ونسرين طافش، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي حول مشكلات الشباب والزواج.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا