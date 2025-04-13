أعلنت الفنانة منة فضالي قبل قليل، وفاة المنتج الفني صلاح حسن، حيث شارك في العديد من الأعمال الفنية والسينمائية الناجحة التي تركت بصمة قوية مع كبار نجوم الفن.

منة فضالي تنعي وفاة المنتج الفني صلاح حسن