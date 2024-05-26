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فيلم بنقدر ظروفك يحتل المركز الرابع في شباك التذاكر

كتب:

ضحى محمد
02:00 م | الأحد 26 مايو 2024
فيلم بنقدر ظروفك

فيلم بنقدر ظروفك

نجاح متوسط شهده فيلم بنقدر ظروفك بطولة الفنان أحمد الفيشاوي بالتعاون مع مي سليم، والذي ينافس حاليًا بدور العرض، ومن المقرر أن يستمر عرضه حتى موسم عيد الأضحى المبارك.

إيرادات فيلم بنقدر ظروفك

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، أن فيلم بنقدر ظروفك حقق أمس 44 ألف جنيه فقط، حيث جاء في المرتبة الرابعة بين الأفلام الأخرى المنافسة بدور العرض.

أحداث فيلم بنقدر ظروفك

تدور أحداث فيلم بنقدر ظروفك بطولة أحمد الفيشاوي في إطار تشويقي كوميدي اجتماعي، من خلال تفاصيل حياة شخصين يريدان الزواج ولكن تمنعهما الظروف الاقتصادية، ولكنهما يحاولان التغلب عليها بكل الطرق، بمساعدة من حولهم للخروج من تلك الأزمة وينجحان بالفعل في إتمام الزيجة.

ويشارك في بطولة فيلم بنقدر ظروفك عدد كبير من الفنانين من بينهم أحمد الفيشاوي، مي سليم، نسرين طافش، محمد محمود، يوسف الأسدي، إلى جانب ضيوف الشرف وهو من إخراج أيمن مكرم.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.