إصابة شخصين في حادث تصادم بكرداسة

إصابة شخصين في حادث تصادم بكرداسة

إصابة شخصين في حادث تصادم بكرداسة

أصيب شخصان بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، في حادث تصادم بدائرة القسم، وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقىي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارا من المقدم محمد سعودي، رئيس مباحث كرداسة، يفيد فيه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة طالب 22 سنة اصطدم بدراجة بخارية قيادة طالب 17 سنة، وبصحبته زميله 15 سنة، ما أدى إلى انقلاب الدراجة البخارية، وإصابتهم بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتولت النيابة التحقيق.

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