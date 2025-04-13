أستاذ أورام: إطلاق جائزة لدعم البحث العلمي تشجع شباب الأطباء على الابتكار

أكد الدكتور تامر النحاس، أستاذ علاج الأورام بجامعة القاهرة ورئيس مؤتمر المدرسة الدولية لعلاج الأورام الإكلينيكية، أن الدورة الخامسة للمؤتمر تمثل حدثًا غير تقليدي في مصر، حيث يجمع بين المحتوى التعليمي والتدريب العملي للأطباء الشباب، ما يعزز قدراتهم العلمية والمهنية.

توحيد الممارسات الطبية

وأوضح «النحاس» أن المؤتمر يسعى إلى توحيد الممارسات الطبية في مصر من خلال استضافة نخبة من الخبراء العالميين في علاج الأورام من أوروبا والولايات المتحدة، ما يتيح نقل أحدث التوجهات البحثية والعلاجية وتطبيقها بما يتماشى مع طبيعة المجتمع المصري.

وأشار إلى أن أحد أبرز مميزات المؤتمر هو الجانب التدريبي، حيث يخضع الأطباء الشباب لاختبار علمي دقيق يؤهل الفائزين للسفر والتدريب في كبرى المؤسسات الدولية، مؤكدًا أن هؤلاء الأطباء الشباب عماد المستقبل وركيزة النظام الطبي المتطور.

تقنيات القنابل الذكية

وأضاف أن المؤتمر يتطرق إلى مستجدات علمية كبيرة، مثل العلاج المناعي والعقاقير الموجهة، وتقنيات مثل القنابل الذكية التي تستهدف الخلايا السرطانية بدقة، إلى جانب الحديث عن CAR-T Cell Therapy، التي تمثل نقلة نوعية في مواجهة الأورام المستعصية، مؤكدًا أن مصر تخطو خطوات مهمة نحو إدخال هذه التكنولوجيا، خاصة عبر التعاون مع معهد جوستاف روسي الذي افتتح مؤخرًا أول فرع له في القاهرة.

كما شدد «النحاس» على أهمية التخصصية في المجال الطبي، مشيرًا إلى أن النموذج الفرنسي الذي يتبناه جوستاف روسي يعتمد على تقسيم الأطباء حسب التخصص الدقيق، ما يعود بالنفع المباشر على المرضى، مؤكدًا على أهمية التوعية المجتمعية بالكشف المبكر، لأن الوقاية والاكتشاف المبكر يرفعان نسب الشفاء ويقللان الأعباء الاقتصادية على الدولة.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد ياسين، أستاذ علاج الأورام بكلية الطب جامعة عين شمس، أن المؤتمر هذا العام شهد مشاركة متزايدة من الخبراء الأجانب من مؤسسات عالمية مثل جوستاف روسي والجمعية الأوروبية لعلاج الأورام الطبية.

وأوضح الدكتور محمد ياسين أن المؤتمر يشهد هذا العام نقلة نوعية في طرح أحدث ما توصل إليه العلم في مجال علاج الأورام، مع دخول عصر الطب التفصيلي أو Precision Medicine، الذي يتيح وضع خطة علاجية دقيقة بناءً على الطفرات الجينية لكل مريض.

إعداد جيل جديد من الأطباء

وأشار «ياسين» إلى أن المؤتمر لا يقتصر على عرض الأبحاث فقط، بل يشمل أيضًا إعداد جيل جديد من أطباء الأورام من خلال إتاحة فرص تدريب في معهد جوستاف روسي بفرنسا، عبر منح لأفضل ثلاثة أطباء شباب بعد اجتياز اختبار علمي.

وأضاف أن المؤتمر يغطي جميع أنواع الأورام عبر جلسات وورش عمل متخصصة، ما يوفر منصة تعليمية وعلمية متكاملة، مشيرًا إلى أهمية افتتاح فرع لمستشفى جوستاف روسي في مصر، ما سيساهم في توفير العلاج والتشخيص الدقيق للمرضى المصريين دون الحاجة للسفر إلى الخارج.

فيما صرح الدكتور وليد عرفات، رئيس مؤتمر المدرسة الدولية لعلاج الأورام الإكلينيكية (ISCO) وأستاذ كلية طب جامعة إسكندرية، بأن الدورة الخامسة للمؤتمر شهدت إضافة قيمة في مجالات التدريب والتعليم المستمر للأطباء الشباب، موضحًا أن المؤتمر نجح في استقطاب خبراء دوليين من أوروبا وأمريكا، حيث تم تخصيص ورش عمل في مجالات الأورام الدقيقة مثل أورام الكبد والتغذية العلاجية، والتي تسهم في تحديث مهارات الأطباء في مواجهة تحديات الأورام.

وأكد أن المؤتمر ركز على تقديم أدوية وعلاجات جديدة مثل الأدوية التي تستهدف الطفرات الجينية، والتي أصبح بإمكان المرضى المصريين الاستفادة منها، مشيرًا إلى أن المؤتمر شهد إطلاق جائزة جديدة لدعم البحث العلمي، حيث تم اختيار ثلاثة أبحاث من شباب الأطباء في مصر لتكريمهم بجوائز مالية، بهدف تشجيع الابتكار العلمي في مجال الأورام.