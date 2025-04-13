وكيل الأزهر يعتمد نتيجة اختبارات رواق العلوم الشرعية والعربية بنسبة 79%

اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة اختبارات رواق العلوم الشرعية والعربية التي أُجريت بالرواق الأزهري بالجامع الأزهر وفروعه الخارجية بالمحافظات، التي أجريت في فبراير الماضي وتقدم للاختبارات 23474 دارسا من مختلف المراحل التمهيدية والمتوسطة والتخصصية، بنسبة نجاح بلغت 79%.



وقال الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، إن هذه النتائج تعكس الجهود المبذولة من قبل الأزهر الشريف لتنمية الوعي الديني والأخلاقي والقِيمي بين كل طبقات المجتمع، لافتًا إلى أن "رواق العلوم الشرعية والعربية يشكل منصة هامة لتأهيل الدارسين وتزويدهم بالمعارف اللازمة شرعيًا وعلميًا لمواجهة التحديات المعاصرة وتطبيق هذه العلوم في حياتهم اليومية".

من جهته، صرح الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، بأن هذه النتائج تعكس اهتمام الرواق الأزهري بإتاحة الفرصة لجميع الراغبين من مختلف الأعمار والفئات بدراسة العلوم الشرعية والعربية، مشيرًا إلى أهمية هذه البرامج التعليمية في تعزيز فهم صحيح الدين، مما يؤهل الدارس لخدمة نفسه ودينه ومجتمعه، وعبر عن فخره بالدارسين الذين اجتازوا هذه المرحلة بنجاح، مشيداً بجهودهم والاجتهاد الذي بذلوه خلال الموسم الدراسي.

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تأتي هذه النتائج في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها الرواق الأزهري لنشر الفكر الوسطي المعتدل، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للدارسين، ومع هذه النسبة المشرفة، يتطلع الأزهر إلى تحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل، مما يعكس مكانته الرائدة في مجال التعليم الشرعي والعربي.