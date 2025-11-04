بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة

تقدم «الوطن» بثًا مباشرًا لشعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة، والتي تنقلها القناة الأولى.

مواقيت الصلاة في القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:03 صباحا

موعد صلاة الظهر 11:56 صباحا

موعد صلاة العصر 30: 3 مساء

موعد صلاة المغرب 6:20 مساء

موعد صلاة العشاء 7:40 مساء

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:05 صباحا

موعد صلاة الظهر 12:01 مساء

موعد صلاة العصر 3:36 مساء

موعد صلاة المغرب 6:26 مساء

موعد صلاة العشاء 7:47 مساء

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 3:58 صباحا

موعد صلاة الظهر 11:52 صباحا

موعد صلاة العصر 3:27 مساء

موعد صلاة المغرب 6:16 مساء

موعد صلاة العشاء 7:37 مساء

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 3:55 صباحا

وقت صلاة الظهر 11:44 صباحا

موعد صلاة العصر 3:16 مساء

وقت صلاة المغرب 6:06 مساء

وقت صلاة العشاء 7:24 مساء

مواقيت الصلاة في أسوان

وقت صلاة الفجر 4:06 صباحا

موعد صلاة الظهر 11:49 صباحا

موعد صلاة العصر 17: 3 مساء

موعد صلاة المغرب 6:08 مساء

موعد صلاة العشاء 7:24 مساء

