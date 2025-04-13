مفتي الجمهورية من العريش: مصر تواجه حربا ضد الشائعات

قال الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، إن مصر تواجه حربا ضد الشائعات التي تطلقها بعض الدول والجماعات، وذلك من خلال توعية الأجيال الجديدة والمواطنين بما يحاك للدولة المصرية في الفترة الحالية.

وتابع مفتي الجمهورية، خلال كلمته في جامعة العريش: «إن كنا نتحدث اليوم مع أبنائنا من الطلاب لأننا ننظر لهم نظرة تقدير وإجلال وننتظر منهم الكثير في بناء الدولة المصرية، ولذلك كان هناك قرار بأن نتحدث بشكل أساسي عن حروب الشائعات».

مفتي الجمهورية: الشائعات تخلق لنا عقول فارغة

وقال الدكتور نظير عياد، إن حرب الشائعات ربما تقلل من حجم الماضي وربما تحقر من قيمة الحاضر التي ربما لا تعبأ بالمستقبل، ونحن إذا لم نهتم بالماضي وننظر نظرة تقدير للمستقبل ونقرأه ونستعد له يؤدي ذلك إلى وجود شخصيات ممسوخة الهوية.

وتابع: «حرب الشائعات تخلق لنا عقول فارغة وأجساد خاوية، وهي أخطر من حروب الأسلحة، وعلى مدار السنوات الماضية عايشنا أمم تم القضاء عليها، وحضارات سُلبت وقضي عليها بسبب شائعة».

وتابع أنه لا بد أن نتخذ القرآن الكريم منهجا، إذ قال تعالى «إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا» إذ كادت الشائعات الفتك بمجتمع المدينة لولا أن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ضرب لنا مثلا بضرورة التحقق عندما أرسل واحدا من أصحابه للتحقق منها.