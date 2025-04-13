مصر تدين قصف إسرائيل لمستشفى المعمداني في غزة

مصر تدين قصف إسرائيل لمستشفى المعمداني في غزة

مصر تدين قصف إسرائيل لمستشفى المعمداني في غزة

أدانت مصر، الهجمات الاسرائيلية على مستشفى المعمداني بقطاع غزة، في انتهاك جسيم للقانون الدولى الانساني وكافة الاعراف الدولية.

مصر تطالب بالوقف الفوري للانتهاكات الإسرائيلية

وطالبت مصر بالوقف الفورى لكافة الاعتداءات الإسرائيلية تجاه قطاع غزة وإدخال كافة المساعدات الإنسانية والاغانية لسكان القطاع، لاسيما وأن الاجراءات الراهنة تنذر بكارثة انسانية تتحملها اسرائيل بالكامل.

وشددت مصر المجتمع الدولي على ضرورة الاضطلاع بمسئولياته والتدخل الفوري لوقف الاعتداءات الصارخة على قطاع غزة، وتفعيل آليات القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الاعتداءات خاصة في ظل التحركات التي تضطلع بها الأطراف الإقليمية والدولية لتحقيق التهدئة واستئناف اتفاق وقف إطلاق النار.

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