صافرات الإنذار تدوي بتل أبيب ومناطق وسط إسرائيل.. وإغلاق مطار بن جوريون

صافرات الإنذار تدوي بتل أبيب ومناطق وسط إسرائيل.. وإغلاق مطار بن جوريون

صافرات الإنذار تدوي بتل أبيب ومناطق وسط إسرائيل.. وإغلاق مطار بن جوريون

دوت صافرات الإنذار في تل أبيب والقدس، بسبب تهديد صاروخي مصدره اليمن، حسبما ذكر مراسل قناة «القاهرة الإخبارية».

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن صافرات الإنذار دوت في مناطق واسعة في وسط إسرائيل، في وقت تشهد فيه المنطقة توترًا أمنيًا.

ومن جانبه، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، رصد صاروخين أُطلقا من اليمن، بينما حاول اعتراضهما، مشيرة إلى أنه جارٍ فحص نتائج الاعتراض، وذلك بعد تفعيل صافرات الإنذار في عدة مناطق بإسرائيل

إغلاق مطار بن جوريون بعد تفعيل صفارات الإنذار

وأعلنت وسائل الإعلام الإسرائيلية إغلاق مطار بن جوريون الدولي بعد تفعيل صفارات الإنذار في المنطقة، في خطوة احترازية على خلفية التهديدات الصاروخية.

وكشفت الشرطة الإسرائيلية عن قيامها بتمشيط المنطقة بحثًا عن مواقع محتملة لسقوط صواريخ بعد تفعيل صفارات الإنذار، ويأتي ذلك في وقت لا تزال فيه الأوضاع الأمنية في إسرائيل تشهد حالة من التأهب.

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