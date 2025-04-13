طلب عالمي على زيارة سانت كاترين في النصف الثاني من 2025

قال الدكتور عاطف عبداللطيف ، عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء، إن الفترة المقبلة ستشهد طفرة في الحركة السياحية الوافدة إلي مدينة سانت كاترين من مختلف دول العالم ، لافتا إلى أن العديد من شركات السياحة العالمية طلبت تنظيم رحلات إلي المدينة بداية من النصف الثاني من عام 2025.

الحركة السياحية في سانت كاترين



وأضاف خلال الندوة الثقافية كاترين في القلب اليوم أن الحركة السياحية الوافدة لسانت كاترين منذ بداية العام الحالي وحتي الآن كانت متوسطة، موضحا أن 90% من السائحين القادمين للمدينة من كبار السن القادمين لزيارة المزارات الدينية بالمدينة والتي تجمع الأديان السماوية الثلاثة الإسلامية والمسيحية واليهودية لافتا إلى أن افتتاح مطار المدينة خلال الشهور القليلة المقبلة سيرفع من أعداد السياح الوافدين لسانت كاترين.

وأشار عضو جمعية مستثمري جنوب سيناء ، إلي أن عدد الغرف الفندقية الموجودة حاليا بسانت كاترين تبلغ نحو 600 غرفة فندقية، لافتا إلى أن الفترة القليلة المقبلة ستشهد زيادة نحو 1000 غرفة فندقية، ومخيمات أخرى لإقام السياح تتناسب مع طبيعة المدينة.

زيادة السياح في شرم الشيخ

وأضاف أن الرحلات اليومية من كل من شرم الشيخ ونويبع وطابا إلي سانت كاترين شهدت مطردة زيادة خلال الشهرين الماضيين.