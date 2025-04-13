«السياحة»: منطقة الأهرامات تستقبل 15 ألف زائر خلال 24 ساعة

واصل شريف فتحي وزير السياحة والآثار، متابعته اليومية لحركة الزيارة بمنطقة أهرامات الجيزة في ضوء التشغيل التجريبي لمشروع تطوير الخدمات بها والذي تنفذه شركة أوراسكوم بيراميدز للخدمات الترفيهية، وجرى افتتاحه يوم الثلاثاء الموافق 8 إبريل الجاري.

التشغيل التجريبي لمشروع تطوير الخدمات بمنطقة الأهرامات

وقالت وزارة السياحة والآثار، في بيان صحفي اليوم، إنّ التقارير اليومية التي تلقاها الوزير من متابعة ومراقبة فريق عمل الوزارة المتواجد بالمنطقة الأثرية لحركة الزيارة ومنظومة نقل الزائرين بالمنطقة منذ بدء التشغيل التجريبي، بالإضافة إلى تقارير شركة أوراسكوم بيراميدز، أوضحت أن حركة الزيارة تسير بسهولة ويسر، وأن الوزارة تعكف حاليا على إيجاد الحلول الملائمة لما رصد أثناء التشغيل التجريبي مع الأخذ في الاعتبار ما جرى إرساله من ملاحظات من المرشدين السياحيين والعاملين بالمنطقة لتلافيها خلال الفترة المقبلة، والبناء على الإيجابيات، بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية، بما يعمل على تحسين التجربة السياحية بالمنطقة، والذي يعد هو الهدف الأساسي من المشروع.

مسارات الزيارة بمنطقة الأهرامات

ومن جهته، أشار الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إلى أن حركة الزيارة أمس شهدت انسيابية وسهولة سواء في الدخول من بوابة المنطقة الأثرية الواقعة على طريق القاهرة- الفيوم، أو من خلال التنقل بين مسارات الزيارة بالمنطقة، لافتا إلى أن المنطقة استقبلت أمس نحو 15 ألف زائر من المصريين والسائحين بنسبة زيادة بلغت 25 % مقارنة بأول يوم لبدء التشغيل التجريبي، وهو ما يمثل أعلى نسبة زيارة منذ بدء التشغيل التجريبي لمشروع تطوير الخدمات بمنطقة أهرامات الجيزة.

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه جرى تركيب وتشغيل ماكينتين للخدمة الذاتية لشراء تذاكر دخول المنطقة الأثرية عند بوابة دخول القاهرة- الفيوم، الأمر الذي من شأنه يعمل على تسهيل دخول الزائرين إلى المنطقة الأثرية.