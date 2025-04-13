وزير الدفاع الأمريكي: ترامب مستعد لجميع الخيارات حال فشل المفاوضات مع إيران

أكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستعد لجميع الخيارات إذا فشلت المفاوضات في حل الأزمة النووية مع إيران، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

المحادثات النووية بين واشنطن وطهران

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي، أن المحادثات النووية مع إيران كانت مثمرة، مشيرًا إلى أنها تمثل خطوة إيجابية نحو حل القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.

وشدد وزير الدفاع الأمريكي على أن الرئيس ترامب جاد تمامًا في موقفه الرافض لامتلاك إيران سلاحًا نوويًا، مؤكدا أن الولايات المتحدة لا تزال مصممة على منع إيران من تطوير الأسلحة النووية.

المبعوث الأمريكي يلتقي وزير الخارجية الإيراني

وكان البيت الأبيض أوضح أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وأجرى معه محادثات إيجابية وبنّاءة للغاية.

وأضاف البيت الأبيض في بيان، أن ويتكوف أكد لعراقجي أنه تلقّى تعليمات من ترامب لحلّ الخلافات بين البلدين عبر الحوار والدبلوماسية إن أمكن.

وتابع أن هذه القضايا معقّدة للغاية، والتواصل المباشر الذي أجراه المبعوث الخاص خطوة إلى الأمام نحو تحقيق نتيجة تعود بالنفع على الطرفين.