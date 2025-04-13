رئيس الوزراء: الخميس 1 مايو إجازة بمناسبة عيد العمل

رئيس الوزراء: الخميس 1 مايو إجازة بمناسبة عيد العمل

رئيس الوزراء: الخميس 1 مايو إجازة بمناسبة عيد العمل

أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، منذ قليل، قرارا بأن يكون الخميس 1 مايو إجازة عيد العمل في مصر لجميع العاملين وفقا للقواعد والضوابط المعمول بها في هذا الشأن وبحسب قانون العمل المصري.

الخميس 1 مايو إجازة عيد العمل في مصر

وقال مجلس الوزراء وفقا لتقرير صادر عنه، إن قرار إجازة عيد العمال في مصر يكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر في وزارة التربية والتعليم، إن إجازة عيد العمال في مصر تسري على جميع القطاعات التعليمية والمدارس في جميع المحافظات وفقا للقواعد والضوابط المعمول بها في هذا الشأن.

وتستعد الجامعات لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني 2025 وفقا للضوابط والقواعد المعمول بها، إذ من المقرر الإعلان عن جداول امتحانات الترم الثاني خلال شهر مايو المقبل وفقا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات.

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