موقف السلام الجديد خطوة نحو رفع كفاءة المواصلات.. التفاصيل الكاملة

خطوات جادة تخطوها الدولة المصرية للتخفيف على المواطنين وتوفير كل سبل الراحلة والأمان والانتقالات لهم عبر محطات نقل متميزة وذات إمكانيات كبيرة، ولعل آخر ما تم الإعلان عنه هو موقف السلام الجديد، أحد المواقف المتطورة ذات الإمكانيات العالية.

موقف السلام الجديد

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية، أبرز المعلومات عن موقف السلام الجديد وفقا لتقرير صادر عن محافظة القاهرة :

** موقف السلام النموذجى الجديد يحتوي على كل الإمكانيات

** نقل الباعة لأماكنهم الجديدة داخل الموقف

**إزالة الإشغالات حول الموقف الجديد

** زيادة المسطحات الخضراء ورفع المخلفات، وغسل الأرصفة، ورفع كفاءة تمثال الرئيس الراحل أنور السادات الذى يتوسط الميدان المسمى باسمه فى محيط الموقف.

** سيتم إعطاء فرصة للسائقين لتوفيق أوضاعهم.

** موقف السلام الذى أقامته الشركة الوطنية للطرق ويضم 224 محلًا، ويسع لأكثر من 2500 سيارة.