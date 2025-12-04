محافظ القاهرة: لن نسمح بعودة الإشغالات لمحيط موقف السلام

محافظ القاهرة: لن نسمح بعودة الإشغالات لمحيط موقف السلام

محافظ القاهرة: لن نسمح بعودة الإشغالات لمحيط موقف السلام

أشرف الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، على أعمال رفع كفاءة المنطقة المحيطة بموقف السلام النموذجي الجديد بعد نقل الباعة لأماكنهم الجديدة داخله، وإزالة الإشغالات في إطار جولاته اليومية لمتابعة الأعمال الجارية هناك.

جولةمحافظ القاهرة جولةمحافظ القاهرة جولةمحافظ القاهرة

وأشار محافظ القاهرة إلى أن أعمال رفع كفاءة المنطقة تتم بالتعاون بين محافظة القاهرة ووزارة النقل، والشركة الوطنية للطرق.

زيادة المساحات الخضراء

ووجَّه محافظ القاهرة للهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بزيادة المسطحات الخضراء ورفع المخلفات، وغسل الأرصفة، ورفع كفاءة تمثال الرئيس الراحل أنور السادات الذى يتوسط الميدان المسمى باسمه فى محيط الموقف.

جولةمحافظ القاهرة جولةمحافظ القاهرة جولةمحافظ القاهرة

وحرص عدد كبير من المواطنين على لقاء المحافظ حيث عبروا عن شكرهم للدولة لما أحدثته من تغيير بالمنطقة ، والقضاء على العشوائية بها.

منع المواقف العشوائية والانتظارالخاطئ

وأكد محافظ القاهرة أنه لن يتم السماح بتواجد أي مواقف عشوائية، أو الانتظار الخاطئ في محيط موقف السلام النموذجي الجديد، وسيتم إعطاء فرصة للسائقين لتوفيق أوضاعهم، كما أنه لن يتم السماح بعودة الإشغالات في المنطقة مرة أخرى، لتسهيل الحركة المرورية وتيسير تنقلات المواطنين، مشيرًا إلى أن ما يتم حاليًا هو مجرد إعادة تنظيم للمكان، ولن يضار منه أحد لأن الدولة وفرت البدائل الحضارية داخل موقف السلام الذي أقامته الشركة الوطنية للطرق ويضم 224 محلًا، ويسع لأكثر من 2500 سيارة.

وجَّه الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، باستمرار تواجد شرطة المرور وفرق رفع الإشغالات بمحيط موقف السلام الجديد بعد تشغيل الموقف لمنع عودة الإشغالات والمواقف العشوائية مرة أخرى.

رافق محافظ القاهرة م. منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء وليد أبو النصر رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، واللواء محمد فتحي مدير عام المواقف، وسامر المحلاوي رئيس حى السلام أول.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا