الهيئة الدولية لدعم فلسطين: إسرائيل تعجز عن تحقيق أهدافها بعودة الأسرى

أكد الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، أن الجهود المصرية دائمًا مثمنة في مقارباتها الهادفة لوقف حرب الإبادة الجماعية وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، وإعادة إعمار القطاع دون تهجير سكانه، إضافة إلى فتح مقاربة سياسية تقوم على حل الدولتين، مشددًا على أن مصر تعمل بلا كلل ولا ملل، رئيسًا وحكومة وشعبًا، في دعم القضية الفلسطينية.

نتنياهو يسعى إلى إحداث تغيير

وأوضح «عبد العاطي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيرين عفت، ببرنامج «اليوم»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، أن إسرائيل عجزت عن تحقيق الأهداف المتعلقة بعودة الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية، مؤكدًا أن نتنياهو يسعى إلى إحداث تغيير على الأرض باحتلال أجزاء واسعة من قطاع غزة، وإفراغها من السكان، وإقامة مناطق عازلة تمهيدًا لجعل هذه المناطق جزءًا من عملية التهجير القسري.

وشدد على أن إسرائيل تسعى إلى جعل القطاع منطقة غير صالحة للحياة، من خلال استمرار منع دخول المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية واحتياجات السكان داخل القطاع، مؤكدًا أن الاعتداءات الإسرائيلية تستمر في استهداف المشافي، كما جرى في مستشفى المعمداني، وتدميره، وإخراجه عن الخدمة، وقتل العائلات وارتكاب المجازر.