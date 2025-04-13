«القاهرة للدراسات الاقتصادية»: مصر تمتلك فرصا استثمارية ضخمة

تحدث الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، عن الفرص التي يمكن أن تقتنصها مصر وكيفية العمل على تعظيمها.

وأكد «السيد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيرين عفت، ببرنامج «اليوم»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، أن مصر دولة مليئة بالفرص الاستثمارية والمشروعات الجديدة، ولديها كل الإمكانيات التي تؤهلها لجذب الاستثمارات التي تستوعب العمالة.

مصر دولة مليئة بالفرص الاستثمارية

وشدد على أنه من المهم إعداد خطة تتمثل في جذب الاستثمارات والتوسع في عملية الصادرات والتعاون مع الدول، ما يمكن الدولة المصرية من زيادة حجم الاستثمارات في الفترة القليلة المقبلة.

العلاقات المصرية السعودية

وأشار إلى أن العلاقات المصرية السعودية ذات أهمية خاصة، لاسيما في ظل وجود استثمار سعودي في مصر يتجاوز 35 مليار دولار، ويوجد حوالي 7000 شركة سعودية تعمل في السوق المصري، متابعًا: «فكرة إنشاء صندوق عقاري مصري سعودي بمحفظة كبيرة من الأراضي والفرص الاستثمارية المتميزة، تحت إشراف هيئة المجتمعات العمرانية، هي فكرة مهمة جدًا، وسيحقق تعاونًا بين البلدين، وسيسهم في تطوير مجال التطوير العقاري، وزيادة جذب الاستثمارات العقارية في مصر بشكل كبير من الجانب السعودي».