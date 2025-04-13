خبير طاقة: الرسوم الجمركية الأمريكية حيلة اقتصادية لتعويض نقص النفط

أكد الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة الطاقة والبترول، أن الرسوم الجمركية التي تستهدفها الولايات المتحدة الأمريكية حيلة اقتصادية للتحايل على العالم من خلال ثلاثة اتجاهات، من بينها وجود نقص في المخزون الاستراتيجي الفيدرالي الأمريكي من النفط.

معظم السلع في أمريكا شهدت ارتفاعًا في أسعارها

وأضاف «القليوبي»، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «الساعة 6» المذاع عبر قناة «الحياة»، اليوم الأحد، أن معظم السلع في أمريكا شهدت ارتفاعًا في أسعارها، مشيرًا إلى أن معدل التضخم بلغ 2% قبل فرض الرسوم، وارتفع لأول مرة إلى 4%، كما وصل معدل البطالة إلى 6.2%.

وأشار إلى أن الرسوم الجمركية مستهدفة كقناع مؤقت لوقت معين سوف يتم الاستغلال فيه الأمثل لـ 3 شرائح داخل الولايات المتحدة الأمريكية وهى تعويض أمريكا من خلال العقود السريعة في معدل النقص لدى المخزون الفيدرالي الأمريكي.