أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، معدلات التضخم خلال شهر مارس 2025، مؤكدًا أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 250.6 نقطة خلال شهر مارس 2025، مسجلًا بذلك ارتفاعًا قدره 1.5%، مقابل شهر فبراير 2025. وأرجع الجهاز أهم الأسباب التي أدت إلى زيادة معدل التضخم الشهري، إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 0.5%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 2.8%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.7%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.3%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.2%)، ومجموعة الفاكهة بنسبة 23.6%، ومجموعة الخضراوات بنسبة 3.1%، ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 0.2%، ومجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 0.2%، ومجموعة الأقمشة بنسبة 0.8%، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.5%، ومجموعة الأحذية بنسبة 1.6%، ومجموعة إصلاح الأحذية بنسبة 1.5%، ومجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 1.2%، ومجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة 0.5%.

وأضاف الجهاز، في بيان، أن ارتفاع مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.1%)، ومجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.1%)، ومجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (0.2%)، ومجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (0.5%)، ومجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.7%)، ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (4.2%)، ومجموعة شراء المركبات بنسبة (0.7%)، ومجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.2%)، ومجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (0.1%)، ومجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (0.1%)، ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.5%)، ومجموعة خدمات الفنادق بنسبة (2.2%)، ومجموعة العناية الشخصية بنسبة (0.4%)، ومجموعة أمتعة شخصية بنسبة (1.8%)، هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الدخان بنسبة (-0.1%)، ومجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (-0.2%)، سجل معدل التضخم السنوي (13.1%) لشهر مارس 2025 مقابل (12.5%) لشهر فبراير 2025.

الطعام والمشروبات

أكد البيان أن قسم الطعام والمشروبات سجل ارتفاعًا قدره 2.9%، وتأتي التغييرات نتيجة لارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.5%)، وارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (2.8%)، وارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.7%)، وارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.3%)، وارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.2%)، وارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (23.6%)، وارتفاع أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة (3.1%)، وارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.2%)، وارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.2%)، وارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (0.3%).

المشروبات الكحولية والدخان

كما سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان انخفاضًا قدره (-0.1%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الدخان بنسبة (-0.1%).

سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعًا قدره (1.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة (0.8%)، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.5%)، ومجموعة الأحذية بنسبة (1.6%). وسجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (1.2%)، ومجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.1%)، ومجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.1%).

الأثاث والمعدات المنزلية

وسجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا قدره (0.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (0.9%)، ومجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (0.2%)، ومجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (0.5%)، هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (-0.2%). وسجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره (0.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.7%)، ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (4.2%)، وسجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا قدره (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (0.7%)، ومجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.3%)، ومجموعة خدمات النقل بنسبة (0.5%).

وسجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (0.5%)، ومجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.2%)، ومجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (0.1%)، ومجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (0.1%). وسجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره (0.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.5%)، ومجموعة خدمات الفنادق بنسبة (2.2%). وسجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعًا قدره (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (0.4%)، ومجموعة أمتعة شخصية بنسبة (1.8%).