وزير الاتصالات: مبادرات تدريبية شبابية لتنفيذ استراتيجية مصر الرقمية

قام اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية بزيارة مركز إبداع مصر الرقمية «كريتيفا» الذى أنشأته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات داخل جامعة بنها فى محافظة القليوبية بهدف توفير البرامج التدريبية المتخصصة في تأهيل الكوادر الشابة من أبناء المحافظة في أحدث مجالات التكنولوجيا فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ودعم رواد الاعمال واحتضان الشركات الناشئة وتهيئة المناخ الداعم للابتكار الرقمي لبناء مجتمع ريادي مستدام في محافظة القليوبية وربط التعليم بسوق العمل واحتياجات الصناعة، على النحو الذى يدعم جهود التحول الرقمي وذلك بحضور النائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، والدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، و المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا).

وخلال الزيارة عقد الدكتور عمرو طلعت، والمهندس أيمن عطية لقاءا موسعا مع مجموعة من الشباب رواد الأعمال والمهنيين المستقلين والمتدربين المستفيدين من البرامج التدريبية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمحافظة.

وأكد طلعت أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحرص فى إطار تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية على توفير مجموعة من المبادرات التدريبية الرامية إلى دعم قدرات الشباب فى تطويع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق مسار مهنى ناجح فى هذا المجال، أو الوصول إلى سبل للنجاح فى مسارات مهنية أخرى؛ وكذلك لتمكين الشباب من الحصول على فرص متنوعة فى العمل سواء من خلال الالتحاق بوظائف تقليدية أو سوق العمل الحر؛ مشيرا إلى أن التقدم التكنولوجى الذى يشهده العالم لاسيما مع ظهور الذكاء الاصطناعى التوليدى أثار مخاوف من أن يكون له تأثير سلبى على سوق العمل؛ موضحا أن الذكاء الاصطناعى وتكنولوجيا المعلومات تساهم فى توفير فرص عمل.

تمكين الشباب من استخدام الذكاء الاصطناعي

وأوضح أن الوزارة حريصة من خلال البرامج المقدمة من مراكز إبداع مصر الرقمية على تمكين الشباب من استخدام الذكاء الاصطناعي للاستفادة من إمكانياته فى تطوير مسارهم المهنى.

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى اهتمام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتعزيز القدرات التنافسية للمتدربين الملتحقين بالبرامج التدريبية التابعة للوزارة من خلال بناء مصفوفة مهارات متكاملة تشمل المهارات التقنية والشخصية بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل العالمي؛ مضيفا أن برامج التدريب تؤهل الشباب للوصول إلى مختلف اسواق العمل حول العالم سواء من خلال العمل فى الشركات ومراكز تصدير خدمات التعهيد، أو العمل كمهنيين مستقلين وتنفيذ مشروعات عبر منصات العمل الحر لصالح شركات خارج مصر.

وأشارت الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات إلى أن هناك أكثر من 4 آلاف مستفيد سنويا من البرامج التدريبية المقدمة من معهد تكنولوجيا المعلومات بمركز إبداع مصر الرقمية القليوبية والتى تشمل برامج التدريب من أجل التشغيل، والتدريب الصيفى والأنشطة والهاكثون وورش العمل التى يتم تنفيذها بالتعاون مع كل من جامعة بنها وجامعة بنها الأهلية وجامعة بنها فرع العبور؛ موضحة أن برامج التدريب المقدمة من المعهد تستهدف تنمية القدرات الرقمية للشباب فى مختلف التخصصات التكنولوجية مع التركيز على صقل مهارات المتدربين فى مجال العمل الحر لتمكينهم من المنافسة فى سوق العمل الحر العالمي.

رفع الكفاءات الرقمية

وأوضح الدكتور أحمد خطاب مدير المعهد القومى للاتصالات، أبرز البرامج التدريبية التى يقدمها المعهد لشباب محافظة القليوبية، والتى تتنوع فى أهدافها وتستهدف فئات مختلفة من المتدربين.

تتضمن هذه البرامج مبادرات إعداد الكوادر للمنافسة فى سوق العمل الحر والعمل عن بعد وكذلك مبادرة التدريب من اجل التوظيف (برنامج 4 شهور)، التى تهدف إلى توفير الكوادر المتخصصة فى مختلف تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتلبية احتياجات الشركات المحلية والعالمية ومراكز التعهيد. إضافةً إلى ذلك، يُقدِّم المعهد من خلال مركز إبداع مصر الرقمية برامج الأكاديميات الدولية وبرامج رفع الكفاءات الرقمية، أبرزها أكاديمية المواهب المصرية (ETA)، التى تؤهل المتدربين للحصول على الاعتماد الدولى من كبرى الشركات العالمية. كما تشمل المبادرات التدريب الصيفى وبرامج خدمة مشاريع التحول الرقمى للمؤسسات الحكومية وبرنامج إعداد رائدات المعرفة الرقمية؛ منوها إلى أنه بلغ عدد المستفيدين من أنشطة المعهد فى محافظة القليوبية أكثر من 1700 متدرب ومتدربة خلال 20242025، مما يعكس التزام المعهد بتطوير المهارات وتعزيز فرص العمل فى المجتمع.

مبادرات أجيال مصر الرقمية

واستعرض الدكتور هشام فاروق مستشار التطوير التكنولوجى بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برامج مبادرات أجيال مصر الرقمية والتى وفرت التدريب فى تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لنحو 220 ألف متدرب من مختلف المراحل العمرية منذ عام 2024 ؛ وتتضمن 4 مبادرات رئيسية وهى براعم مصر الرقمية وأشبال مصر الرقمية لطلاب المدراس بالإضافة إلى مبادرة رواد مصر الرقمية وبناة مصر الرقمية؛ موضحا أنه التحق بمبادرات أجيال مصر الرقمية قرابة 12 ألف متدرب من أبناء محافظة القليوبية ؛ مشيرا إلى مبادرة الرواد الرقميون التى تم إطلاقها مؤخرا وتشمل برنامج الدبلوم المكثف ( 4 أشهر)، وبرنامج الدبلوم المتخصص (9 أشهر)، وبرنامج الماجستير المهنى (12 شهر)، وبرنامج ماجستير العلوم (24 شهر).

وخلال اللقاء؛ تناول عدد من خريجى البرامج التدريبية فى مجال العمل الحر تجربتهم وأثر التدريب الذى تلقوه فى تمكينهم من العمل كمهنيين مستقلين وتحقيق عوائد بالدولار من مشروعات مستقلة مع عملاء من الخارج، بعد اكتساب المهارات الرقمية المطلوبة فى السوق العالمي.

وتحدث نماذج من طلاب جامعات وخريجين من خريجى برامج المعهد القومى للاتصالات والتى تشمل مبادرة التدريب من أجل التوظيف (4 شهور)، ومبادرة العمل الحر وأكاديمية المواهب المصرية؛ حيث أوضحوا دور هذه البرامج فى اكسابهم المهارت التقنية والشهادات المعتمدة التى أهلتهم للحصول على فرص عمل متميزة فى كبرى الشركات والبنوك داخل وخارج مصر.

كما تحدث نماذج من رواد الأعمال ومؤسسى الشركات الناشئة المحتضنة بالمركز من خلال برنامج حاضنة مراكز إبداع مصر الرقمية، ومنها شركة We Health IT التى تقدم منصة ذكية لإدارة خدمات الرعاية الصحية، وشركة Vondera، وهى منصة تجارة إلكترونية متكاملة تمكّن التجار من إنشاء متاجر رقمية وإدارة مختلف قنوات البيع بسهولة، وكذلك شركة Origin Integrated Systems المتخصصة فى تجهيز المعامل الهندسية والتى استفادت من خدمات المركز، حيث تمكنت هذه الشركات من جذب عملاء واستثمارات بفضل ما يوفره المركز من خدمات لتعزيز جاهزيتهم للسوق والتشبيك مع المستثمرين.

وأوضح نماذج من المستفيدين بمبادرة أجيال مصر الرقمية من مراحل عمرية مختلفة أهمية التدريب الذى تلقوه فى تنمية مهاراتهم الرقمية، حيث أشاروا إلى تجربتهم فى تطوير ألعاب الكترونية، والالتحاق بسوق العمل الحر.