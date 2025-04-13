علماء الفلك يترقبون ذروة زخات شهب القيثارة.. تزين السماء في أبريل

تشهد السماء ظاهرة فلكية مذهلة ينتظرها علماء وهواة الفلك في شهر أبريل من كل عام، وهي زخات شهب القيثارة، إذ من المتوقع أن تبلغ شهب القيثاريات ذروتها خلال هذا العام في الساعات الأولى من فجر 23 أبريل، من خلال مشاهدة نحو 20 شهابًا في الساعة، تنطلق من كوكبة القيثارة التي يتألق فيها نجم النسر.

أصل ظاهرة زخات شهب القيثارة

ووفقًا لموقع وكالة ناسا تحدث ظاهرة زخات شهب القيثارة سنويا ما بين 16 إلى 25 أبريل وينتظرها هواة الفلك في جميع أنحاء العالم لتسجيل الحظات البديعة التي تسقط فيها الشهب، ويعود أصل هذه الظاهرة إلى مرور الأرض عبر بقايا مذنب تاتشر، الذي زار المجموعة الشمسية آخر مرة في القرن الـ19، لتنشأ شهب القيثارة خلال تجمعات كثيفة من الحصى والغبار المتناثرة على طول مدارات المذنبات والكويكبات عندما تصطدم بأعلى الغلاف الجوي للأرض وتحترق على ارتفاع يتراوح بين 70 و100 كيلومتر.

كيف يُمكن رؤية زخات شهب القيثارة؟

ويمكن رؤية زخات شهب القيثارة بالعين المجردة بشرط أن تكون السماء مظلمة وخالية من السحب، ولضمان مشاهدة مثالية، يُنصح بالابتعاد عن التلوث الضوئي في المدن واختيار مواقع مفتوحة ذات سماء صافية.

يُذكر أن شهب القيثاريات هي واحدة من أقدم زخات الشهب المعروفة التي رصدت منذ 2700 عام، وتوجد نقطة إشعاعها بالقرب من ألمع نجم في كوكبة القيثارة النسر الواقع وهو خامس ألمع نجم في سماء الليل.