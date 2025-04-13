أحمد موسى: استثمارات السعودية في مصر 9 مليارات دولار.. والعلاقات بين البلدين راسخة

أحمد موسى: استثمارات السعودية في مصر 9 مليارات دولار.. والعلاقات بين البلدين راسخة

أحمد موسى: استثمارات السعودية في مصر 9 مليارات دولار.. والعلاقات بين البلدين راسخة

أكد الإعلامي أحمد موسى أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر بلغ 9 مليارات دولار، مشددًا على أهمية العمل على توسيع هذه الاستثمارات خلال الفترة المقبلة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن العلاقة بين مصر والمملكة العربية السعودية علاقة تاريخية واستراتيجية، قائلاً: «لا نحتاج إلى التذكير بها في كل مرة، فهي ثابتة ومتجذرة».

وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن كل مواطن مصري في السعودية يشعر وكأنه في بلده الثاني، وكذلك المواطن السعودي في مصر، مؤكدًا أن الروابط بين الشعبين قوية ومبنية على الاحترام المتبادل والمودة.

هناك أكثر من 7 آلاف شركة سعودية تعمل داخل السوق المصرية

وأضاف موسى أن هناك أكثر من 7 آلاف شركة سعودية تعمل داخل السوق المصرية، ما يعكس حجم التعاون الكبير بين البلدين في المجال الاقتصادي، داعيًا إلى استمرار دعم هذه الشراكة بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.

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