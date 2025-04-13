أحمد موسى: مصر وقطر تبذلان جهودا كبيرة لوقف إطلاق النار في غزة

أكد الإعلامي أحمد موسى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة قطر، والتي تعد الثالثة منذ استئناف العلاقات بين البلدين، شهدت استقبالًا رسميًا حافلًا من قبل الأمير تميم بن حمد آل ثاني.

حجم الاستثمارات القطرية في مصر

وأوضح «موسى»، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الزيارة شملت جلسة مباحثات مهمة تناولت ملفات مهمة، مشيرًا إلى أن الاستثمارات القطرية في مصر تبلغ نحو 5 مليارات دولار، تتركز في مجالات السياحة والعقارات، إلى جانب أنشطة استثمارية أخرى.

وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يتجاوز 300 مليون دولار، وهو ما يعكس الحاجة إلى تطوير التعاون الاقتصادي ليواكب قوة العلاقات السياسية بين القاهرة والدوحة.

الرئيس السيسي سيغادر الدوحة متوجهًا إلى دولة الكويت

وأعلن الإعلامي أحمد موسى أن الرئيس السيسي سيغادر الدوحة، متوجهًا إلى دولة الكويت الشقيقة، إذ من المقرر أن يعقد لقاءً ثنائيًا مع أمير الكويت، قبل أن يعود إلى أرض الوطن.

وأشار موسى إلى أن مصر وقطر تلعبان دورًا كبيرًا في التهدئة داخل قطاع غزة، خاصة فيما يتعلق بوقف إطلاق النار والعمل على إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مؤكدًا أن التنسيق بين البلدين مستمر في هذا الملف الحيوي.