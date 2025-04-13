مدير «الأهرام للدراسات السياسية»: زيارة الرئيس السيسي إلى قطر تحمل دلالات استراتيجية مهمة

أكد الدكتور أيمن عبدالوهاب، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الجهود المصرية والقطرية منذ اندلاع أزمة غزة قدمت نموذجًا متميزًا في إدارة التحديات التي فرضتها إسرائيل، في ظل العمليات العسكرية والإبادة ومحاولات التهجير القسري لسكان القطاع.

الجهود المصرية القطرية لوقف الحرب

وقال «عبدالوهاب»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «ON»، إن الجهود المصرية القطرية، بالتنسيق مع واشنطن، أثمرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها الوصول إلى هدنة، رغم خرقها المتكرر من قبل إسرائيل، مشددًا على أن تعود هذه الجهود اليوم بقوة من خلال مبادرة مصرية تحظى بدعم عدد من الأطراف الدولية والإقليمية.

وأشار إلى أن استمرار الضغط على إسرائيل وإحاطتها بالمبادرات والأفكار السياسية أمر بالغ الأهمية، لافتًا إلى أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الدوحة في هذا التوقيت تحمل دلالات استراتيجية مهمة.

إدارة أزمة غزة

وأوضح أن هذه الزيارة تعكس تصاعد التنسيق العربي، خاصة مع الجانب القطري، وهي رسالة واضحة تفهمها العديد من الأطراف الإقليمية والدولية، بأن التنسيق العربي في الملفات الكبرى مستمر وقوي، متابعًا: «النموذج المصري القطري في إدارة أزمة غزة والتعامل مع همجية إسرائيل يزعج تل أبيب، ويدفعها لمحاولة بث الشائعات وتنفيذ سياسة فرق تسد، لكن مستوى التنسيق العالي بين القاهرة والدوحة قادر على التصدي لتلك المحاولات وإفشالها».

جولة الرئيس السيسي الخليجية

شدد على أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى قطر، تمثل رسالة قوية تؤكد استمرار الرؤية العربية المشتركة، رغم اختلاف وجهات النظر في بعض الملفات، مضيفًا: «التنسيق المصري القطري مهم جدًا لإيجاد أرضية توافق عربي تدعم وقف إطلاق النار، وتتصدى لمحاولات التهجير القسري، وتسهم في إعادة إعمار القطاع، وهي أهداف المبادرة المصرية التي تحظى بتأييد دولي واسع منذ انطلاقها».