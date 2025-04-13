كاميلا زاريتا: الاتحاد الأوروبي يمكنه الاستفادة من التوترات الاقتصادية العالمية

كاميلا زاريتا: الاتحاد الأوروبي يمكنه الاستفادة من التوترات الاقتصادية العالمية

كاميلا زاريتا: الاتحاد الأوروبي يمكنه الاستفادة من التوترات الاقتصادية العالمية

قالت الدكتورة كاميلا زاريتا، مستشارة الاتحاد الأوروبي، في حديثها عن التوترات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين، إن هذه التوترات قد تكون فرصة للاتحاد الأوروبي رغم المخاطر الاقتصادية والسياسية التي قد تترتب عليها.

العواقب الوخيمة التي قد تؤثر على ملايين البشر حول العالم

وأضافت «زاريتا»، خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري، ببرنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن رئيسة الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، حذرت من العواقب الوخيمة التي قد تؤثر على ملايين البشر حول العالم، نتيجة هذه التوترات، مشيرة إلى أن هذه العواقب قد تكون اقتصادية وسياسية على حد سواء، في الوقت نفسه، أشارت الدكتورة زاريتا إلى أن هذه التوترات توفر فرصًا خاصة للاتحاد الأوروبي لإعادة النظر في سياساته التجارية واستراتيجياته الاقتصادية.

غياب السيادة الأمريكية والصينية على بعض القطاعات قد يوفر فرصة للاتحاد الأوروبي

في حديثها، أوضحت زاريتا أنه بينما تكمن المخاطر في هذه الفرص الاقتصادية، إلا أن الاتحاد الأوروبي يمكنه استغلال هذه التوترات لصالحه من خلال تعزيز الاستقرار التجاري مع دول أخرى، ما قد يساعد في إعادة تموضعه الاستراتيجي على الساحة الدولية، مشيرة إلى أن غياب السيادة الأمريكية والصينية على بعض القطاعات قد يوفر فرصة للاتحاد الأوروبي لاحتلال مكانة محورية في سلسلة التوريد العالمية.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يعمل على تعزيز آليات التعاون مع منظمة التجارة العالمية، في إطار سعيه لتحقيق الاستقلال الذاتي لسلاسل التوريد، وهو ما قد يجعل الاتحاد الأوروبي وجهة أكثر استقرارًا للمستثمرين، لا سيما في مجالات التكنولوجيا والابتكار مثل الصناعات الطبية وأشباه الموصلات.

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