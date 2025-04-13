فوضى في إسرائيل بعد إطلاق صافرات الإنذار بسبب صواريخ اليمن

قدمت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في القدس المحتلة، تفاصيل حية عن الأحداث التي شهدتها إسرائيل بعد إطلاق صفارات الإنذار في عدة مناطق، فقد دوت هذه الصفارات في مناطق متعددة مثل القدس، مستوطنات الضفة الغربية، وتل أبيب الكبرى وضواحيها، مما تسبب في حالة من الفوضى والهلع بين السكان، وعلى إثر هذا، هرع أكثر من مليوني إسرائيلي إلى الملاجئ، حيث استمرت الصفارات لبضع دقائق.

عملية الاعتراض كانت ناجحة

وأضافت أبو شمسية، خلال مداخلة مع الإعلامية ريهام إبراهيم، على قناة القاهرة الإخبارية، أن البداية كانت تحمل بعض الغموض، إذ أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي في بياناته الأولية بأن هناك صواريخ باليستية تم إطلاقها من اليمن، هذا، رغم أن التفاصيل الأولية حول نجاح منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية في اعتراضها كانت غير واضحة، وفي وقت لاحق، أصدرت إسرائيل بيانًا أكدت فيه أن صاروخًا واحدًا فقط تم إطلاقه من اليمن، وأن عملية الاعتراض كانت ناجحة، لكن لم يتم التأكد ما إذا كان الصاروخ قد تم تدميره بالكامل.

سُمِعت أصوات انفجارات في مناطق مختلفة من إسرائيل

وأشارت إلى أن تزامن مع هذه الحادثة، سُمِعت أصوات انفجارات في مناطق مختلفة من إسرائيل، نتيجة إطلاق صواريخ الاعتراض، وفي تقرير لوسائل الإعلام المحلية الفلسطينية، تم الحديث عن سقوط شظايا اعتراضية في منطقة دورا جنوب الخليل بالضفة الغربية، وقد أكد الإسعاف الإسرائيلي أنه لم تُسجل أي إصابات نتيجة لسقوط الشظايا، ولكن كان هناك إصابات نفسية بسبب الخوف والهلع الذي أصاب السكان، إلى جانب التدافع أثناء محاولتهم الهروب إلى الملاجئ.